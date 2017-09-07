Rockstar выпустит обновленную версию криминальной драмы L.A. Noire на платформах Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch и HTC Vive (The VR Case Files)

Компания Rockstar объявила о выходе обновленной версии криминальной драмы с открытым миром L.A. Noire, которая станет доступна 14 ноября 2017 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Вдобавок к трем новым консольным версиям, разработчики подготовили отдельный набор из семи избранных дел L.A. Noire: The VR Case Files для шлема виртуальной реальности HTC VIVE.

Новая версия L.A. Noire будет содержать полную версию оригинальной игры (которая вышла еще в 2011 году) и все дополнительные материалы к ней, а также получит множество технических усовершенствований, включая более современную графику, текстуры высокого разрешения, виды с кинематографической камеры, усовершенствованное освещение, и отражения, погоду и другие эффекты для повышения реалистичности окружающего мира.

Игрока по-прежнему ждет опасный и жестокий криминальный мир Лос-Анджелеса 40-х годов. В роли ветерана и детектива Коула Фелпса ему предстоит расследовать серию преступлений, созданных по мотивам реальных исторических событий. Каждое успешное расследование на шаг приблизит Фелпса к раскрытию главной мрачной тайны послевоенного Лос-Анджелеса.

Обладатели консолей PlayStation 4 и Xbox One смогут играть в L.A. Noire в HD-разрешении, тогда как владельцы более производительных консолей PlayStation 4 Pro и Xbox One X получат возможность играть в 4K-разрешении. Вдобавок, игроки со шлемами HTC Vive смогут распутать сем классических дел, воссозданных для виртуальной реальности, а обладатели Nintendo Switch — типичные для консоли режимы с Joy-Con и управлением с помощью гироскопа и жестов.

Источник: Rockstar