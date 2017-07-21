Роман Бессмертный: Петр Порошенко активно дискутирует в социальных сетях, но делает это анонимно

Оказывается, Президент Украины Петр Порошенко ведет активную жизнь в социальных сетях. Вместе с тем, дискутировать в интернете он предпочитает анонимно — под выдуманными именами. Об этом заявил украинский политический и государственный деятель Роман Бессмертный в эфире телеканала NewsOnе.

«Есть люди, которых постоянно читает Порошенко, причем он, как правило, заходит в друзья под чужими именами. Он читает очень много постов, лайкает и комментирует, но от чужого имени. Иногда заводит дискуссии с определенными людьми», — рассказал Бессмертный.

При этом, отвечая на вопрос ведущей, как у главы государства хватает на это времени, он отметил уникальность трудоспособности Порошенко и назвал его «человеком со смещенным графиком активности».

«Трудоспособность президента – она уникальна. Ведь у нас какой с вами график – с 6:00 утра до 23:00 вечера. А у него график с 18:00 до 6:00 утра», — подчеркнул политический деятель и добавил, что президент «круглосуточно» сидит в Facebook.

Напоследок отмечу чисто от себя, что на данный момент заявление Бессмертного об анонимной активности Петра Алексеевича в социальных сетях сродни чайнику Рассела и потому не вызывает доверия.

Источник: NewsOne