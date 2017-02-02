Samsung Galaxy S8 все же покажут на выставке MWC 2017, но только в формате минутного видеотизера

Только вчера мы написали о том, что в отсутствие смартфона Galaxy S8 шоустоппером презентации Samsung на выставке MWC 2017 должен будет стать планшет Galaxy Tab S3, как сегодня подоспели свежие новости. Несмотря на то, что новый флагманский смартфон будет еще не готов к полноценному анонсу, его все же покажут собравшимся журналистам — издалека и на белом фоне.

Представителям южнокорейских СМИ удалось узнать, что Samsung готовит минутный тизер Galaxy S8, который будет продемонстрирован во время презентации планшета Galaxy Tab S3. Таким образом в компании убьют сразу двух зайцев — с одной стороны, им не придется демонстрировать еще неготовый продукт экспертам, а с другой стороны, получится поддержать высокий градус внимания со стороны профильных журналистов. Ведь этот минутный ролик наверняка опубликуют все ведущие СМИ (мы уж точно опубликуем, даже не сомневайтесь) и устроят ему покадровый разбор в поисках аудипорта, USB-C, сканеров и других особенностей.

Те же корейские издания сообщают, что Samsung SDI подготовил для нового флагмана батареи большей емкости. В частности, согласно данной утечке, стандартный Galaxy S8 получит аккумулятор на 3250 мАч, а более крупная версия Galaxy S8 Plus — на 3750 мАч (отметим, что Galaxy S7 оснащается батареей на 3000 мАч, а Galaxy S7 edge — 3600 мАч).

Напомним, что по последним данным официальный анонс нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 должен состояться 29 марта, то есть через месяц после завершения выставки MWC 2017. При этом судя по той же информации, продажи устройства стартуют еще через месяц, 21 апреля текущего года.

Источник: Phone Arena