Samsung представил в Украине лимитированную версию Galaxy S8+ Blue. Что в нём особенного?

Компания Samsung сообщила о начале продаж в Украине лимитированной серии смартфона Galaxy S8+ в голубом цвете корпуса. Но чем эта модель отличается от обычного S8+? У меня была возможность посмотреть смартфон вживую и попробовать его в работе.

Начать стоит с того, что характеристики новой версии Galaxy S8+ отличаются только 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. При этом по ощущениям от использования, скорость работы интерфейса у S8+ Blue на том же уровне, что и у других моделей линейки. Это же касается приложений и игр, наличие 6 ГБ оперативной памяти в смартфоне пока не даёт больших преимуществ по сравнению 4 ГБ. Единственный момент работы с Android, где больше RAM действительно оказываются полезными — это работа с приложениями и страницы в браузере в фоне, они практически не перезагружаются. Таким образом, 6 ГБ оперативной памяти В остальном, как уже было написано выше, Galaxy S8+ Blue имеет тот же набор характеристик, что и обычная версия, но кроме 6 ГБ оперативной памяти также выделяется цветом корпуса.

Новый цвет Galaxy S8+ выглядит очень красиво, в зависимости от освещения он меняется со светло-голубого на тёмно-синий.

В Украине Galaxy S8+ Blue будет официально продаваться в составе комплекта под замысловатым названием «Galaxy S8+ Blue 128 GB Вера Брежнева Лимитированная версия». В коробке со смартфоном будет поставляться спортивный браслет Gear Fit2 и беспроводные наушники Level U Flex, оба устройства также будут в голубом цвете.

Стоимость всего этого комплекта в Украине составляет 33 999 грн.