Samsung случайно раскрыла внешность смартфона Galaxy Note 8 в рекламе процессора Exynos 9

Самые лучшие утечки — это утечки, осуществленные самим производителем. Иногда это происходит действительно случайно, а иногда — сознательно, когда таким ненавязчивым способом бренд пытается предварительно изучить реакцию публики на будущую новинку. К какому именно случаю относится реклама процессора Exynos 9 с фотографией смартфона мы не знаем, но это не слишком важно, так как эксперты считают, что перед нами ни что иное, как еще неанонсированный Samsung Galaxy Note 8.

Запечатленный на изображении смартфон выглядит весьма похоже на Samsung Galaxy S8, однако внимательное сравнение фотографий указывает сразу на несколько отличий. К примеру, углы экрана на этом фото не скруглены, прорезь динамика длиннее, датчики и камеры на верхней части окантовки расположены иначе, да и сама окантовку уже, чем у S8. При желании можно даже разглядеть более тонкий корпус, но при таком ракурсе это вполне может оказаться иллюзией.

Отметим, что для рекламы процессора Exynos 9 в Samsung вполне могли «нарисовать» абстрактный концепт, а не реальную модель, однако полностью исключать возможность, что это все таки Samsung Galaxy Note 8 мы бы не стали.

Напомним, что анонс смартфона Samsung Galaxy Note 8 назначен на 23 августа текущего года, так что самое время появляться разнообразным утечкам.

Источник: PhoneArena