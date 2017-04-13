Samsung выпустит партию из 2-3 тыс. экземпляров ранних прототипов своего первого сгибаемого смартфона уже в первой половине текущего года

Компания Samsung выпустит свой первый «сгибаемый» смартфон уже в первой половине 2017 года. Однако есть несколько нюансов. Во-первых, это будет не серийное производство, а совсем небольшая партия устройств — порядка 2000-3000 штук. Во-вторых, в продажу они не попадут — это будут инженерные устройства для всестороннего тестирования сотрудниками компании. Ну и в третьих — сам сгибаемый смартфон будет не совсем тем, что все ожидают от Samsung.

Смартфон действительно будет сгибаться, однако не за счет гибкости экрана — это будет классическая «раскладушка» с двумя отдельными 5-дюймовыми OLED-экранами на жесткой подложке с гибким сочленением между ними. С помощью этого «драфтового» варианта будущего Samsung Galaxy X в компани хотят полноценно исследовать разнообразные модели эксплуатации подобного устройства, собрав обратную связь от пользователей прототипа.

Вот так в 2014 году в Samsung представляли себе гибкие смартфоны и планшеты

После того, как разработчики убедятся, что с использованием раннего прототипа в реальной жизни нет особых проблем, они выпустят такую же ограниченную партию второй версии прототипа с действительно гибким OLED-экраном. Информация об этой модели уже попадала в сеть — речь шла о мелкосерийном производстве в четвертом квартале 2017 года и, в случае удачного прохождения этапа тестирования, массовом производстве не ранее второй половины 2018 года.

Источник: Gizmochina