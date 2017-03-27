Samsung запатентовала экран-полоску, встроенную в боковую поверхность безеля умных часов

Компания Samsung получила очередной патент, который потенциально может быть использован при создании следующего поколения умных часов компании. Как видно по иллюстрации к патентной заявке, корейская компания предлагает использовать боковую поверхность вращающегося вокруг экрана кольца (безеля) для отображения полезной информации.

В частности, на рисунке таким образом отображается дата, время, погода и плейлист, причем судя по иконке облачной погоды, экран должен располагать достаточно высоким разрешением. Наверняка таким же образом можно вывести и другую полезную информацию, включая курс валют, текущую температуру, уведомления о полученных сообщениях и т.д.

В патенте указано, что вращение безеля ограничено углом в 90 градусов, хотя в обычных часах он вращается на 360 градусов (однако подобное ограничение может относиться к текущему прототипу умных часов, а не к коммерческому экземляру). Также весьма интересно, что экран на внешней части безеля состоит из двух отдельных частей, причем это не полукольца, как могло бы показаться, а два тонких кольца, «уложенных друг на друга».

Отметим, что на текущем уровне развития дисплеев создать скругленный экран подобного размера с высоким разрешением довольно трудно, однако с учетом того, что в Samsung давно экспериментируют с гибкими экранами, ничего невозможного в этом нет. Так что вполне возможно, что одном из следующих поколений умных часов Samsung Gear S получит вот такой «визуальный безель».

Источник: PhoneArena