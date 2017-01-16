Сервис GitHyp, отслеживающий популярность игр в Steam, на днях опубликовал отчет, в котором рассказал, какие проекты были наиболее популярны на этой платформе в 2016 году. В качестве единицы популярности сервис использовал усредненное количество игроков в час.

Итак, самые популярные игры в Steam за 2016 год:



Dota 2 / 636 607 игроков в час (#1 в 2015) Counter-Strike: Global Offensive / 360 600 игроков в час (#2 в 2015) Team Fortress 2 / 50 802 игроков в час (#4 в 2015) Grand Theft Auto V / 40 258 игроков в час (#5 в 2015) Sid Meier’s Civilization V / 37 885 игроков в час (#9 в 2015)

Интересно, что в этом списке нет ни одной прошлогодней игры, а самыми популярными поделками в Steam по-прежнему остаются игры от Valve.

Что касается оставшихся не у дел прошлогодних релизов, то самым популярным проектом, вышедшим в 2016 году в Steam, оказался Paladins – фритуплейный клон Overwatch, в который “зависало” примерно 22 809 игроков в час. За ним идут Dark Souls III (14 186 игроков/час), No Man’s Sky (8 393 игрока/час) и XCOM 2 (7 815 игроков/час).

Кроме этого, GitHyp также опубликовал рейтинг игр по наиболее массовому одномоментному “наплыву” геймеров. Как ни странно, и здесь на первом и втором местах расположились детища Valve.

В целом, второй рейтинг выглядит так:

Dota 2 / 1 286 617 зашедших в игру геймеров одновременно (#1 в 2015) Counter-Strike: Global Offensive / 845 806 игроков (#2 в 2015) No Man’s Sky / 212 321 игрок (вышла в прошлом году) XCOM 2 / 132 834 игрока (вышла в прошлом году) Dark Souls III / 129 922 игрока (вышла в прошлом году)

Источник: Gamespot