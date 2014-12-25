Самый скоростной домашний Интернет в мире — 10 Гб/с

Самый скоростной домашний Интернет в мире запустили в Миннеаполисе. Скорость подключения для небольшой части города составляет 10 Гб/с.

Провайдер Minnetonka обслуживает приблизительно 30 тыс домов в городе и на днях предложил своим пользователям новый тариф, позволяющий перейти на 10 Гб/с скорость передачи. Стоимость тарифа составляет $400 в месяц.

Количество желающий подключиться сложно спрогнозировать, но логично что оно будет ниже чем число пользователей 1 Гб/с тарифа (несколько тысяч человек). Стоимость 1 Гб/с тарифа составляет $65 в месяц (до введения 10 Гб/с тарифа было $112 в месяц).

Наиболее распространенный тариф у Minnetonka это 100 Мб/с за $45 в месяц.

Для сравнения, в середине года самая высокая средняя скорость подключения к Интернету была зафиксирована в Южной Корее — 23.6 Мб/c.