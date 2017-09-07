Седьмой сезон «Игры престолов» нелегально посмотрели более миллиарда раз —почти в 4,5 раза больше, чем легально

Как известно, на прошлой неделе HBO завершил показ седьмого сезона «Игры престолов». Последний эпизод рекордной длительности – 80 минут – только в США посмотрело рекордное число зрителей — 12,1 миллиона человек (16,5 млн с учетом стриминга). Но это легальные просмотры и официальные данные по ним есть, а что с нелегальными? Ответ на этот вопрос позволяет получить аналитическая платформа MUSO, которая к 3 сентября 2017 года зарегистрировала более миллиарда нелегальных загрузок/просмотров седьмого сезона «Игры престолов». Сооснователь компании Энди Чаттерли отметил, что не последнюю роль в этом сыграли утечки.

По данным MUSO, количество нелегальных просмотров сезона в несколько раз превысило число легальных — 140 млн против 32 млн.

Что интересно, львиную долю трафика от нелегальных просмотров обеспечили не торренты, а неавторизованные стриминговые сервисы (84,7%). Торренты использовались для раздачи эпизодов только в 9,1% случаев, 5,6% загрузили серии просто из сети и еще 0,6% – принесли частные торрент-трекеры.

Специалисты MUSO также выделяют данные по нелегальным просмотрам каждой серии:

Первый эпизод – 187 427 575 зрителей;

Второй – 123 901 209;

Третий – 116 027 851;

Четвертый – 121 719 868;

Пятый — 151 569 560;

Шестой — 184 913 279;

Седьмой — 143 393 804;

Все эпизоды седьмого сезона — 834 522;

Общее количество просмотров — 1 029 787 668.

Напомним, ранее хакеры сумели украсть сценарии к сериалу, а четвертая и шестая серии появились в сети раньше времени.

Источник: TNW