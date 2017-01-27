Сегодня семейству планшетов Apple iPad исполнилось ровно 7 лет

Спокойный зимний вечер пятницы — лучшее время для того, чтобы полноценно и со вкусом предаться приятному чувству ностальгии. Казалось бы, только вчера автор поста вышел из Apple Store со своим первым яблочным планшетом под мышкой, а оказывается, что с момента официального представления iPad 1gen прошло ровно 7 лет (Стив Джобс провел официальную презентацию планшета 27 января 2010 года).

Если вдруг вы забыли, вот как именно это происходило:

За это время я успел приобрести второй по счету планшет Apple, подробно описав свои впечатления и модель использования в статье «Опыт эксплуатации планшета Apple iPad Air». Кстати, с тех пор ситуация весьма заметно поменялась — если три года назад планшет в буквальном смысле «отодвинул на задний план классический компьютер и избавил от необходимости покупать смартфон, все типичные задачи которого (за исключением звонков) комфортнее выполнять на 10-дюймовом экране планшета», то сегодня все ровно наоборот.

Теперь уже iPad лежит на полке, изредка выступая в роли «маленького телевизора» для просмотра видео на Youtube, а все остальные функции успешно выполняет 5,5-дюймовый Android-смартфон. iPad так и остался отличным устройством, претензий к нему нет, но покупать следующую модель лично я точно не буду — на повестке дня скорее адекватная по цене и возможностям VR-система, чем более продвинутый планшет.

P.S. Кстати, а кто-то из читателей до сих пор активно пользуется планшетом (по статистике, на ITC.UA с планшетов заходит примерно 5% пользователей)? И, если не секрет, для каких целей, кроме веб-серфинга?