Сэм Альтман полагает, что введение БОД позволит искоренить нищету
Миллионер, инвестор и президент Y Combinator Сэм Альтман верит в то, что в будущем людям удастся искоренить бедность, поскольку «искоренение бедности является моральным долгом человеческого общества». При этом лучшее средство борьбы с нищетой, по мнению Альтмана, — это безусловный основной доход. Об этом миллионер заявил в интервью CNBC.
По мнению Альтмана, не имеет значения, кто именно выступает за искоренение нищеты — будь то представители среднего класса, миллиардеры из Кремниевой долины или люди, находящиеся за чертой бедности, поскольку от этого выиграет все человечество, буквально каждый человек на Земле.
«Существует множество исследований, в которых было доказано деструктивное влияние нищеты на эмоциональное и физическое состояние человека, — говорит Альтман. — Кроме того, я полагаю, что огромная часть человеческого потенциала попросту расходуется впустую, когда люди занимаются не теми вещами, которыми они хотят заниматься. По моему мнению, эту порочную практику следует прервать раз и навсегда. И эта мысль не дает мне покоя».
Отметим, что за последнее время в поддержку БОД высказались очень многие технологические миллиардеры. По их мнению, именно введение безусловных выплат спасет человечество от массовой безработицы вследствие тотальной автоматизации предприятий и развития технологий искусственного интеллекта.
Вместе с тем, многие люди с недоверием относятся к высказываниям миллионеров. По мнению Альтмана, такая позиция не конструктивна.
«Почему общество допускает ситуацию, когда кто-то со средними доходами ратует за БОД, но возмущается, когда за безусловные выплаты выступают миллионеры? Почему миллионеры не могут иметь ту же позицию? — вопрошает Альтман. — Я рад, что бедные люди говорят о БОД. Но я также рад, что об этом начали говорить и богатые».
При этом отдельно Альтман упоминает основателя Facebook Марка Цукерберга, который неоднократно высказывался в пользу безусловного основного дохода. По мнению руководителя Y Combinator, он не видит ничего плохого ни в том, что Цукерберг богат, ни в том, что он выступает за введение БОД.
«Я не считаю, что нужно винить во всех проблемах богатых людей. Я бы скорее стал винить политиков, а не Цукерберга. Тем более, что Цукерберг полностью заслужил свое состояние, создав такой продукт, как Facebook», — говорит Альтман.
Однако, добавляет он, у основателя крупнейший соцсети мира были неоспоримые преимущества — он не бедствовал и мог идти на риск.
«Цукерберг родился, как он сам же говорит, в нужное время и в нужном месте, что позволило ему пойти на риск. Но это, по моему мнению, несправедливо. У всех должна быть возможность пойти на риск, неважно, вышел человек из бедной или богатой семьи. Базовый доход дает такую возможность, — уверен Альтман. — К слову, именно поэтому я полагаю, что когда человек честно признается, что он сумел пойти на риск исключительно потому, что у него была такая возможность, и что он осознает эту несправедливость и готов с ней бороться, то я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, такая позиция вызывает у меня уважение».
Напоследок Альтман отмечает, что сегодня приоритетом для него является искоренение бедности на территории Соединенных Штатов. С этой целью Y Combinator уже готовит эксперимент с БОД в Окленде, штат Калифорния. Особых подробностей о будущем проекте на данный момент нет — его держат в секрете. Единственное, что известно на сегодняшний день — это то, что в нем активное участие будут принимать психологи. Исследователи планируют изучить, как безусловные выплаты повлияют на моральное состояние тех, кто их получает.
Источники: CNBC, hightech.fm