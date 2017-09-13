Сэм Альтман полагает, что введение БОД позволит искоренить нищету

По мнению Альтмана, не имеет значения, кто именно выступает за искоренение нищеты — будь то представители среднего класса, миллиардеры из Кремниевой долины или люди, находящиеся за чертой бедности, поскольку от этого выиграет все человечество, буквально каждый человек на Земле.

«Существует множество исследований, в которых было доказано деструктивное влияние нищеты на эмоциональное и физическое состояние человека, — говорит Альтман. — Кроме того, я полагаю, что огромная часть человеческого потенциала попросту расходуется впустую, когда люди занимаются не теми вещами, которыми они хотят заниматься. По моему мнению, эту порочную практику следует прервать раз и навсегда. И эта мысль не дает мне покоя».

Отметим, что за последнее время в поддержку БОД высказались очень многие технологические миллиардеры. По их мнению, именно введение безусловных выплат спасет человечество от массовой безработицы вследствие тотальной автоматизации предприятий и развития технологий искусственного интеллекта.

Вместе с тем, многие люди с недоверием относятся к высказываниям миллионеров. По мнению Альтмана, такая позиция не конструктивна.

«Почему общество допускает ситуацию, когда кто-то со средними доходами ратует за БОД, но возмущается, когда за безусловные выплаты выступают миллионеры? Почему миллионеры не могут иметь ту же позицию? — вопрошает Альтман. — Я рад, что бедные люди говорят о БОД. Но я также рад, что об этом начали говорить и богатые».

При этом отдельно Альтман упоминает основателя Facebook Марка Цукерберга, который неоднократно высказывался в пользу безусловного основного дохода. По мнению руководителя Y Combinator, он не видит ничего плохого ни в том, что Цукерберг богат, ни в том, что он выступает за введение БОД.