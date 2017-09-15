Сэр Энтони Селдон: в течение 10 лет традиционных учителей заменят роботы

Роботы заменят традиционных учителей через 10 лет и коренным образом изменят существующую систему образования, сделав ее более индивидуальной. Об этом заявил сэр Энтони Селдон, вице-канцлер Университета Букингема. По мнению специалиста, ИИ-учителя, способные адаптироваться к разным стилям обучения для разных детей, вскоре сделают традиционное академическое обучение избыточным. Он также сказал, что программы, разрабатываемые в настоящее время в Кремниевой долине, научатся читать выражения лиц учеников и приспосабливаться к особенностям работы их мозга и нервной системы, адаптируя свой метод общения под каждого из них.

Кроме этого, новая эра автоматизированного обучения отменит программы обучения по годам, поскольку персональный характер роботов позволит ученикам изучать новые материалы в собственном темпе.

«Это откроет возможность получить образования уровня Итона или Веллингтона для всех, — говорит сэр Энтони. — У каждого будет свой «самый лучший» учитель, и он будет полностью персонализирован, а программное обеспечение, к которому вы привыкли, будет с вами на протяжении всего учебного времени».

Вместе с тем, предупреждает ученый, новые технологии необходимо внедрять с некоторой осторожностью, дабы избежать «инфантилизации» учеников. По его словам, хотя роботы полностью возьмут на себя преподавание, учителя-люди все равно останутся и будут выполнять роль своего рода «надзирателей», отслеживающих прогресс в обучении каждого из учеников. Кроме этого, они будут заниматься организацией внеакадемической деятельности, а также оказывать дополнительную поддержку.

В конечном счете эффективность автоматизированного процесса образования позволит 70% времени обучения проводить вне классной комнаты.

«Это влияние будет очень огромным — ничего подобного мы не видели еще со времен индустриальной революции», — утверждает Селдон.

Особое внимание ученый уделяет тому, что роботы как нельзя лучше будут способствовать развитию у учеников творческого мышления.

«Машины будут подстраиваться под индивидуальные потребности ребенка и тем самым они будут его вдохновлять на учебу, подталкивать мыслить креативно, — говорит Селдон. — Машины будут знать, что именно его волнует, благодаря чему они сумеют организовать обучение таким образом, чтобы получаемые задания были для ученика не слишком сложными, но и не слишком легкими; находились на оптимальном для него уровне».

Вместе с тем, эксперт предупреждает о том, что внедрение IT-новаций в систему образования может встретить сопротивление. В частности, отмечает он, автоматизация может взволновать учителей, многие из которых рискуют лишиться работы.

«Эти технологии шаг за шагом начинают воплощаться в жизнь: на Западном побережье США некоторые школы уже запустили процесс самотрансформации. Я полагаю, что революция в сфере образования случится в ближайшие 10 лет, — пишет сэр Энтони. — Но не стоит думать, что все пройдет безболезненно. Как минимум, автоматизация уничтожит множество рабочих мест, а, лишившись любимой работы, многие люди лишатся возможности самореализоваться в жизни. Кроме того, если вдруг мы начнем внедрять подобные технологии поспешно и необдуманно, то получим ситуацию куда более плачевную, чем когда после появления GPS люди разучились читать карты».

Источники: hightech.fm, Telegraph