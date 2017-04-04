Сеть кинотеатров «Планета Кино» перестала показывать рекламу перед фильмами

Последние несколько лет кинотеатры на равне с трейлерами стали показывать перед сеансами рекламные ролики. Это часто задерживает показ фильмов и раздражает зрителей, которые вовремя пришли на сеанс. Тем более, что количество рекламы не влияет на стоимость билетов. В сети кинотеатров «Планета Кино» решили исправить эту оплошность и сообщили, что с 1 апреля перестали показывать рекламу перед фильмами, оставив только традиционную демонстрацию трейлеров новых фильмов. Надеемся, что примеру «Планеты Кино» последуют и другие кинотеатры.

Источник: «Планета Кино»