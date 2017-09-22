Северная Корея заговорила о планах взорвать в Тихом океане «мощнейшую водородную бомбу»

В начале сентября Северная Корея объявила о создании водородной бомбы, которую можно доставлять при помощи баллистических ракет. Предполагается, что одна из таких бомб была испытана КНДР 3 сентября. И вот сейчас стало известно, что следующую водородную бомбу Северная Корея может взорвать в Тихом океане. Более того, это может быть «мощнейшая водородная бомба», взорванная в Тихом океане. Об этом заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо, сообщает CNN.

Глава МИД Северной Кореи особо подчеркнул, что точные планы лидера КНДР Ким Чен Ына ему неизвестны.

Американские СМИ уже называют эти «потенциальные» испытания ответом лидера КНДР Ким Чен Ына на недавние громкие заявления президента США Дональда Трампа. Последний, выступая с первой речью в ООН, назвал Ким Чен Ына «человеком-ракетой», ведущим свою страну к гибели, и пригрозил уничтожить Северную Корею если она станет угрозой для США. Ким Чен Ын в свою очередь любезно ответил Трампу. Лидер Северной Кореи назвал Трампа «психически неуравновешенным» и сказал, что эти угрозы ему «дорого обойдутся».

Япония – единственная страна, которая может пострадать от потенциальных испытаний северокорейской водородной бомбы в Тихом океане (землетрясения = цунами). Власти этой страны уже говорят, что эти планы «абсолютно неприемлемы».

Источник: CNN