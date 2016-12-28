Шестилетняя американка приложила палец спящей матери к ее iPhone, чтобы обойти защиту Touch ID и купить на Amazon покемонов на $250

Шестилетняя американка Эшлинд Хауэлл весьма необычным способом обошла биометрическую защиту Touch ID на смартфоне iPhone ее матери. Смышленый ребенок дождался пока мама заснет, а затем аккуратно прислонил ее палец к сканеру, чтобы снять блокировку. А все для того, чтобы заполучить заветные игрушечные покемоны, в покупке которых ей накануне было отказано.

В общем, обманув Touch ID, Эшлинд Хауэлл сделала на Amazon 13 покупок на $250. Проснувшись, мама девочки – Беттани Хауэлл – увидела уведомления о списанных с карточки средствах и подумала, что смартфон взломали. Но затем Эшлинд призналась в содеянном. По словам Беттани, дочь была очень горда собой и пообещала, что все заказанные игрушки доставят домой J. Мать девочки смогла отменить только четыре заказа.

Это уже не первый случай, когда ребенку удалось обойти защиту Touch ID подобным способом. В 2014 году семилетний Хамильтон Грин прислонил палец спящего отца к сенсорной кнопке его смартфона iPhone, чтобы получить доступ к любимым играм. Отец мальчика, преподающий криптографию и информационную безопасность в университете, не стал ругать сына за шалость, а поставил под сомнение надежность используемого Apple способа защиты информации.

Также не лишним здесь будет вспомнить о старом судебном разбирательстве против Apple. В 2014 году компанию обязали вернуть не менее $32,5 млн за покупки, совершенные детьми в мобильных приложениях без ведома их родителей.

Источник: TJ и BGR