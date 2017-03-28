«Що треба робити під час революції?»: Яндекс рассказал, что украинцы спрашивают у поисковика о времени

По данным Яндекс, ежемесячно украинцы более 3,2 млн раз задают поисковику компании запросы со словами «время» и «час». Они интересуются множеством вещей: спрашивают, когда поехать в отпуск – [куда поехать в египет и в какое время], просят совета – [на кого піти вчитися щоб весь час потім подорожувати], заглядывают в будущее – [что будет с курсом доллара в ближайшее время].

Яндекс исследовал вопросы украинцев о времени; оказалось, что топ-5 категорий выглядит так:

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Примерно треть вопросов со словами «время» и «час» украинцы задают Яндексу в связи с учебой или желая получить справочную информацию. Они ищут в Яндексе решения задач – [як знайти шлях якщо дано час і висоту], интересуются историей – [кто был правителем франции во время правления ярослава мудрого], литературой – [чи можливе кохання як у івана і марічки в наш час]; хотят выяснить, [как рассчитать время в разных городах украины], [как течет время на других планетах], [как дышат дельфины во время сна].

Каждый седьмой вопрос украинцев к Яндексу со словом «время» или «час» касается темы здоровья и внешнего вида, например: [в какое время суток лучше усваивается кальций], [почему мне хочется все время спать], [в какое время лучше проверить зрение]. Украинцы довольно часто спрашивают Яндекс о похудении и диетах, предпочитая скорый результат: [как правильно дышать чтобы похудеть за час на 1.5 кг], [за який час можна швидко схуднути якщо бігати], [как избавиться от живота за короткое время].

На третьем месте – вопросы о технике, интернете и компьютерных программах. Украинцы хотят узнать, [как отключить пиканье часов каждый час], [как на компьютере установить правильное время], [що означає поява ######## під час обчислень в екселі], [как выключить стиральную машинку во время стирки]. Часто ищут [программа чтобы комп сам выключался в определенное время] – вероятно, чтобы дети не сидели за компьютером подолгу. Немало запросов к Яндексу связано с соцсетями: [как удалить страницу в одноклассниках на некоторое время], [как убрать время и дату с тега фотографии], [как сделать так чтобы мне всё время писали в вк],

Следующая строчка в топе – запросы, связанные с правовой сферой. Украинцы спрашивают у Яндекса о личном – [через какое время после подачи заявления начисляют субсидию], [в какое время запрещено шуметь в квартире] – и о рабочем: [как составить приказ о доплатах за работу в ночное время], [может ли директор прогулять рабочее время].

Топ-5 тем закрывают вопросы о компьютерных играх. Вот несколько примеров запросов на эту тему: [кс го как сделать бесконечное время], [почему во время игры battlefield 3 черный экран], [как приятно провести время в сталкере тень чернобыля], [заблокировали на час в танках что делать].

А иногда украинцы спрашивают о времени такие вещи:

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P.S. Напомним, что недавно компании пришлось оправдываться за то, что в топе Яндекс.Новостей было недостаточно новостей по поводу антикоррупционных митингов, прошедших в РФ на выходных. Пользователи сервиса обвинили компанию в цензуре, тогда как в Яндекс объяснили этот результат недостаточно корректной работой автоматических алгоритмов выведения новостей в топ.

Источник: Яндекс