Сингапурская компания Vanda Electrics совместно с Williams представит на Женевском автосалоне электрогиперкар Dendrobium с технологиями Формулы 1 [видео]

Компания Vanda Electrics, прописанная в Сингапуре, представила тизеры своего первого электрического гиперкара Dendrobium, который будет официально представлен весной 2017 года на Женевском автосалоне. Отметим, что речь идет не просто об очередном концепте от амбициозных азиатов, компания работает в связке с фирмой Williams Advanced Engineering, которая отвечает за одноименные болиды чемпионата Формула 1.

Непривычно звучащее название Дендробиум электромобиль получил в честь одноименной орхидеи, так как по мнению его создателей, модель с открытыми дверями очень сильно напоминает цветок данного растения. Подробные характеристики новинки в Vanda Electrics не озвучивают, призывая дождаться начала Женевского автосалона, однако кое-что о ней известно уже сейчас.

По слухам, гиперкар оснастят электродвигателем мощностью 1500 л.с. и комплектом батарей на 100 кВт. Разгон до 100 км/ч должен занимать всего 2,6 секунды, максимальная скорость — 400 км/ч, а запас хода — порядка 400 км. Двухместный гиперкар Vanda Dendrobium получит карбоновый кузов весьма сложной формы (судя по всему, на видео показана ранняя версия дизайна, не совпадающая с более новыми фототизерами), однако с учетом того, что аэродинамикой и силовой установкой будет заниматься вышеупомянутая Williams Advanced Engineering, проблем с «железом» возникнуть не должно.

Отметим, что сингапурская компания Vanda Electrics занимается не только гиперкарами, но и более приземленными и доступными электрическими средствами передвижения — к примеру, в ее модельном ряду можно найти мини-грузовик Ant Truck и скутер Motochimp.

Источник: Motor