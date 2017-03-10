Скальпировать Ryzen нет смысла, температура и так отводится хорошо

Хорошо известно, что для лучшего разгона процессоров Intel Core их лучше скальпировать, что можно делать и не самому, за совсем небольшую дополнительную плату.

При скальпировании верхняя крышка процессора снимается и пространство между кристаллом процессора и крышкой заполняется качественной, а не посредственной термопастой, что позволяет снизить температуру в некоторых случаях вплоть до 20-30 градусов.

Der8auer, о котором совсем недавно уже писали, с третьей попытки удачно скальпировал процессор Ryzen и выяснил, что вместо термоинтерфейса там используется припой, позволяющий гораздо лучше передавать температуру от кристалла процессора на крышку, а потом и на радиатор системы охлаждения.

Используемый припой в процессорах Ryzen гораздо лучше справляется со своей работой по сравнению с термопастой Intel, и в скальпировании процессоров AMD Ryzen отпадает смысл.

Как выяснил Der8auer, даже прямая установка системы охлаждения на кристалл процессора, чем вряд ли кто-то будет заниматься дома, позволяет снизить температуру процессора всего на 2 градуса по сравнению со стоковым процессором.