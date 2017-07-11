Слухи: Dacia собирается выпустить электрокроссовер Duster, который станет самым дешевым массовым электромобилем в мире

Недавнее заявление министра экологии Франции о запрете продажи бензиновых и дизельных автомобилей на территории страны к 2040 году весьма серьезно восприняли в компании Renault. Если быть точнее, то планы по выпуску доступного электромобиля озвучило бюджетное подразделение компании Dacia, которое базируется в Румынии.

«Самый большой тренд в автомобильной индустрии всего мира — больше подключенных, электрических и автономных автомобилей. И Dacia несомненно является частью этой трансформации. До 2040 года [когда Франция перестанет продавать ДВС-автомобили] еще довольно далеко, но не настолько, чтобы мы не планировали собственное участие в данном направлении» — отметил коммерческий директор подразделения Renault Romania.

На основании этих слов журналисты издания Autoevolution сделали далекоидущие выводы о том, что Dacia собирается выпустить электрокроссовер Duster, который будет весьма схож с концептом Dacia Duster Concept 2009 года. Ну, а постольку поскольку Dacia отличается от родительского концерна Renault более доступной ценовой политикой, то он просто обязан стать одним из самых дешевых электромобилей на рынке.

Напомним, что Dacia также является частью альянса «Renault-Nissan», так что теоретически имеет доступ к технологическим наработкам создателей Nissan Leaf, не говоря уже о более родной и весьма популярной в Европе модели Renault Zoe.

Источник: Autoevolution