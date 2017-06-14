Смартфон HTC U11 с треском провалил испытание на изгиб

Известный блогер JerryRigEverything, уничтожающий на камеру результаты кропотливого труда других людей, добрался до представленного в прошлом месяце флагманского смартфона HTC U11. Аппарат был подвергнут стандартному набору тестов, чтобы понять, насколько хорошо новинка компании способна противостоять физическим воздействиям. Все это, конечно же, можно посмотреть на видео ниже.

Как всегда, сначала была проверена стойкость защитного стекла экрана к появлению царапин. HTC U11, как и большинство флагманских смартфонов, получил стекло, которое может поцарапать материал с твердостью не менее 6 по шкале Мооса. Задняя крышка и модуль камеры тоже прикрыты стеклом, поцарапать их обыденными предметами не выйдет.

Испытание нагревом смартфон тоже успешно выдержал, как и практически любой другой флагман на рынке. А вот последнее, самое важной испытание прочности корпуса на изгиб он с треском провалил. Новый HTC U11 подвержен той же «болезни», что и модель U Ultra, и совершенно не способен справляться с нагрузками. На видео хорошо видно, что приложения среднего усилия вполне достаточно, чтобы корпус начал гнуться, а защитное стекло – растрескиваться. Можно было бы сказать, что это плата за дизайн, но мы уже видели, что смартфоном, покрытый изогнутым защитным стеклом с обеих сторон, может быть очень прочным (Samsung Galaxy S8 и Xiaomi Mi 6). Таким образом, покупателям HTC U11 следует быть осторожным с ношением смартфона в задних карманах джинсов.