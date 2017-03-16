Смартфон Nokia 6 попытались согнуть (безуспешно) и сравнили с легендарным Nokia 3310 в испытании на прочность [видео]

Среди огромного количества новых смартфонов на выставке MWC 2017 была представлена и международная версия модели Nokia 6, что позволило большему количеству любопытных пользователей проверить, действительно ли им можно кололоть орехи. В итоге в дело вступил популярный видеоблоггер JerryRigEverything, который уже традиционно царапал, поджигал и гнул новый смартфон, а также менее известный EverythingApplePro, который ограничился только тестом на падение, зато сравнил Nokia 6 с легендарным Nokia 3310.

Итак, первый испытатель «прогнал» смартфон Nokia 6 по типичной схеме испытаний. Попытка поцарапать экран не увенчалась особым успехом, так как производитель защитил экран смартфона стеклом Gorilla Glass 3. Глубокие царапины на задней панели и боковинах подтвердили, что корпус смартфона действительно выполнен из алюминия, а не из пластика с металлическим напылением.

Зажигалка также не смогла повредить матрицу, но самое интересное ожидало блогера в тесте на изгиб. Приложив весьма значительные усилия, JerryRigEverything так и не смог согнуть Nokia 6, назвав его «одним из самых прочных смартфонов, когда-либо попадавших в его руки».

Следующий «тестировщик» с канала EverythingApplePro ограничил программу испытаний всего одной категорией — так называемым дроп-тестом, однако не просто ронял новинку, а решил сравнить ее прочность с эталонной моделью Nokia 3310.

Самое смешное заключается в том, что легендарный кнопочный моноблок рассыпался на части в первом же испытании на минимальной высоте, тогда как защитное стекло экрана Nokia 6 раскрошилось лишь после падения с высоты несколько метров, и даже после этого матрица продолжила работать.

Напомним, что Nokia 6 выполнен в корпусе из алюминия 6000 серии и оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 точек, прикрытым защитным 2.5D стеклом Gorilla Glass. Устройств основано на процессоре Qualcomm Snapdragon 430, работающем на частоте 1,2 ГГц, а за обработку графики отвечает чип Adreno 505.

Объём оперативной памяти в Nokia 6 составляет 4 ГБ, а встроенной — 64 ГБ, и при этом есть поддержка карт памяти microSD. В смартфоне используется основная камера на 16 Мп, фронтальная на 8 Мп и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Стоимость Nokia 6 составляет €229, ее продажи стартуют во втором квартале текущего года.

Источник: JerryRigEverything, EverythingApplePro