«Смотря как ехать»: Итальянские фанаты «сверхкилометража» проехали 1078 км на одном заряде Tesla Model S 100D

В противовес результатам организации Consumer Reports, которая оценила по собственной методике запас хода электромобиля Tesla Model S 75D всего в 378 км, энтузиасты из Италии смогли проехать за рулем Tesla Model S 100D почти втрое дальше, заметно превысив отметку в 1000 км.

Естественно, методики обеих групп испытателей радикально отличались друг от друга. Если задачей Consumer Reports было создание условий, максимальной приближенных к реальным, то для клуба фанатов Tesla Owners Italia главной задачей было получение максимально возможной дистанции.

В вольном переводе данная дисциплина называется «сверхкилометраж» (hypermiling) и по сути является максимально энергоэффективным вождением, которое позволяет выжать максимум из автомобиля. Предыдущий рекорд для Tesla в 901 км (560 миль) был поставлен всего месяц назад в Бельгии, теперь же отличились итальянцы с результатом 1078 км (670 миль).

1078 km — 669.83 miles with Tesla ModelS 100D in a single charge by Tesla Owners Italy-Ticino-San Marino #teslarecord pic.twitter.com/DvQw16V0wo

— Tesla Owners Italia (@TeslaOwnersIT) 3 августа 2017 г.