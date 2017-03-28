Sony и Marvel опубликовали второй трейлер супергеройского фильма Spider-Man: Homecoming / «Человек-паук: Возвращение домой»

Компания Sony опубликовала второй трейлер перезапуска франшизы про «Человека-паука», которую создавала в содружестве с Marvel. Главную роль в фильме Spider-Man: Homecoming («Человек-паук: Возвращение домой») сыграл Том Холланд, фанаты комиксов уже могли видеть его в картине «Первый мститель: Противостояние».

В новом ролике уделили довольно много внимания отрицательному герою Стервятнику в исполнении Майкла Китона, а также взаимоотношениям Человека-Паука с Железным Человеком. Похоже, что в этом фильме Тони Старк (Роберт Дауни мл.) будет не проходным персонажем, а наставником и даже иногда помощником молодого супергероя.

Снимает фильм Spider-Man: Homecoming малоизвестный рекламный режиссер Джон Уоттс («Полицейская тачка», «Клоун»), а кроме Тома Холланда, Роберта Дауни младшего и Майкла Китона в картине можно будет увидеть Дональда Гловера, Джона Фавро, Зендаю и других.

В кинотеатрах картину можно будет увидеть начиная с 6 июля 2017 года, а ее сиквел уже запланирован на 5 июля 2019 года.

Источник: Sony Pictures Entertainment