Сооснователь Sun Microsystems: «ИИ лишит работы онкологов и климатологов»

Винод Хосла, сооснователь Sun Microsystems, считает, что ИИ угрожает рабочим местам не только водителей большегрузов или продавцов, но и онкологов и климатологов. Об этом предприниматель заявил во время конференции, проводимой под эгидой Массачусетского технологического института в Сан-Франциско.

«Я не могу представить себе, в чем преимущество онколога-человека по сравнению с ИИ, принимая во внимание объем данных в онкологии, — заявил Хосла. — Они, врачи, никогда в жизни не смогут осмыслить все имеющиеся сведения».

При этом эксперт добавляет, что изменений в системе образования будет недостаточно для того, чтобы справиться с экономическим сдвигом и потерей рабочих мест — естественным следствием развития ИИ. В результате, заявил Хосла, исчезнут многие профессии, например, радиологи.

Однако хуже всего, по его мнению, придется климатологам. Хосла «не видит особого интереса» к этой профессии, хотя и считает изменение климата серьезной проблемой

«Если я приду в MTI с лекцией об ИИ, я мгновенно наберу полный зал слушателей. А если я захочу поговорить об энергетике, то особого ажиотажа не случится. Науку сегодня больше интересует ИИ, а не глобальное потепление», — заключает Хосла.

Вместе с тем, по его словам, искусственный интеллект, рост которого в связи с его популярностью будет поистине «взрывным», как раз и сможет найти решение этой и многих других проблем.

Напоследок Хосла отметил, что в будущем в связи с проблемой экономического неравенства людям потребуется пересмотреть эффективность и цели капитализма.

Источники: VentureBeat