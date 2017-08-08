Сотрудник Google написал манифест об отличиях женщин от мужчин, его уволили за «увековечивания гендерных стереотипов»

Сотрудник Google написал манифест об отличиях женщин от мужчин, его уволили за «увековечивания гендерных стереотипов»

Не успели утихнуть обсуждения истории о сотруднице Tesla, назвавшей завод компании «зоной хищников» и обвинившей коллег-мужчин в сексизме, как на этой особо благодатной «сексистской» почве разгорелся еще один скандал, в который оказалась втянута технологическая корпорация с мировым именем. Этой компанией является Google, а инициатором, что весьма удивительно, стал сотрудник-мужчина, технический специалист Джеймс Деймор.

Началось все с того, что 4 августа Деймор распространил по внутренней почте служебную записку под названием «Идеологическая эхо-камера Google», которую можно рассматривать в качестве своеобразного манифеста. В нем инженер утверждает, что гендерный разрыв в индустрии технологий никак не связан с дискриминацией на рабочем месте, а доказывает лишь то, что между мужчинами и женщинами есть биологические различия. Инженер посоветовал руководству закрыть «дискриминационные» программы по обучению молодых девушек и перестать уделять столько внимания политике «разнообразия», но многие его коллеги, да и сама Google выступили против.

На самом деле обращение затрагивает и другие вопросы, связанные с корпоративной культурой и внутренней политикой компании.

Недавний иск министерства труда США к Google по обвинению в «систематической дискриминации женщин-сотрудников» (компания отказалась передать данные о зарплатах 21 тысячи сотрудников за последние 19 лет) сыграл свою роль во всей этой истории.

Обращение Деймора и сама история получила широкую огласку в крупнейших СМИ. Многие с нетерпением ожидали дальнейших действий Google.

Вчера в распоряжение СМИ попало письмо генерального директора Google Сундара Пичаи, которое 7 августа распространили среди персонала компании. В нем генеральный директор поискового гиганта заявил, что некоторые части заявления Деймора нарушили Кодекс поведения сотрудника и «пересекли черту, продвигая на рабочем месте вредные гендерные стереотипы». А уже сегодня сразу несколько независимых источников, включая ReutersBloomberg и Би-би-си, сообщили, что Деймора ушли из Google.

Официально в корпорации не подтвердили увольнение инженера, объяснив, что «не комментируют ситуацию с отдельными сотрудниками». При этом Деймор рассказал ряду изданий, что Google вежливо попросила его уйти из-за «увековечивания гендерных стереотипов».

Перед своим увольнением инженер успел подать жалобу в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB), в которой обвинив руководство Google в попытке «замолчать» его манифест. Также оскорбленный сотрудник «начал изучать все возможные средства правовой защиты». Как отмечает Reuters, технические сотрудники не состоят в профсоюзах и, согласно контрактам, могут быть уволены по «широкому кругу причин», так что пока не особо понятно, какую норму закона Деймор планирует использовать для защиты.

Источник: TJ и The Verge

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