Сотрудник Google написал манифест об отличиях женщин от мужчин, его уволили за «увековечивания гендерных стереотипов»

Не успели утихнуть обсуждения истории о сотруднице Tesla, назвавшей завод компании «зоной хищников» и обвинившей коллег-мужчин в сексизме, как на этой особо благодатной «сексистской» почве разгорелся еще один скандал, в который оказалась втянута технологическая корпорация с мировым именем. Этой компанией является Google, а инициатором, что весьма удивительно, стал сотрудник-мужчина, технический специалист Джеймс Деймор.

Началось все с того, что 4 августа Деймор распространил по внутренней почте служебную записку под названием «Идеологическая эхо-камера Google», которую можно рассматривать в качестве своеобразного манифеста. В нем инженер утверждает, что гендерный разрыв в индустрии технологий никак не связан с дискриминацией на рабочем месте, а доказывает лишь то, что между мужчинами и женщинами есть биологические различия. Инженер посоветовал руководству закрыть «дискриминационные» программы по обучению молодых девушек и перестать уделять столько внимания политике «разнообразия», но многие его коллеги, да и сама Google выступили против.

На самом деле обращение затрагивает и другие вопросы, связанные с корпоративной культурой и внутренней политикой компании.

Недавний иск министерства труда США к Google по обвинению в «систематической дискриминации женщин-сотрудников» (компания отказалась передать данные о зарплатах 21 тысячи сотрудников за последние 19 лет) сыграл свою роль во всей этой истории.

Обращение Деймора и сама история получила широкую огласку в крупнейших СМИ. Многие с нетерпением ожидали дальнейших действий Google.

Вчера в распоряжение СМИ попало письмо генерального директора Google Сундара Пичаи, которое 7 августа распространили среди персонала компании. В нем генеральный директор поискового гиганта заявил, что некоторые части заявления Деймора нарушили Кодекс поведения сотрудника и «пересекли черту, продвигая на рабочем месте вредные гендерные стереотипы». А уже сегодня сразу несколько независимых источников, включая Reuters, Bloomberg и Би-би-си, сообщили, что Деймора ушли из Google.

Официально в корпорации не подтвердили увольнение инженера, объяснив, что «не комментируют ситуацию с отдельными сотрудниками». При этом Деймор рассказал ряду изданий, что Google вежливо попросила его уйти из-за «увековечивания гендерных стереотипов».

Перед своим увольнением инженер успел подать жалобу в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB), в которой обвинив руководство Google в попытке «замолчать» его манифест. Также оскорбленный сотрудник «начал изучать все возможные средства правовой защиты». Как отмечает Reuters, технические сотрудники не состоят в профсоюзах и, согласно контрактам, могут быть уволены по «широкому кругу причин», так что пока не особо понятно, какую норму закона Деймор планирует использовать для защиты.

Источник: TJ и The Verge