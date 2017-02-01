Советы от Киберполиции Украины: Как защитить Android-смартфон от вирусов?

Киберполиция Украины продолжает публиковать подборки советов по животрепещущим темам, связанным с кибербезопасностью. И после выпусков, посвященных защите домашних Wi-Fi сетей от злоумышленников и удаленному доступу к серверу, киберкопы решили разъяснить, как именно стоит защищать свой Android-смартфон от вирусов.

Android — самая популярная мобильная операционная система в мире, но почти каждую неделю на страницах газет, интернет-изданий и медиа появляются новости о новой уязвимости или опасном вирусе для данной ОС. При этом следует отметить, что чем старше версия Android на смартфоне, тем больше вероятность стать жертвой хакеров или киберпреступников. Удивительно, но факт — на сегодняшний день под управлением ОС Android 4.4, которая была выпущена еще в 2013 году, работает около 30% устройств, а 2% пользователей используют ОС Android 2.3 2011 года выпуска.

Крупнейшие эпидемии среди Android-устройств случаются в Китае так как там отсутствует Google Play. Например, в конце 2016 года 10 млн китайских устройств заразились вирусом, который получал root-права и встраивал рекламу во все приложения. Воспользовавшись уязвимостью в системе безопасности и получив доступ к устройству, злоумышленники могут делать с ним практически все, что угодно.

Какие бывают угрозы:

Блокировка устройства (экрана) и вымогательство выкупа

Платные смс-сообщения

Встраивание рекламы

Клавиатурные вирусы

Вирусы шифровальщики

«Антивирусы сканируют файлы, процессы и приложения на предмет известных вирусов. Минусы антивирусов в том, что они, во-первых, платные, а во-вторых, тратят на свою работу ресурсы оперативной памяти, которые ограничены почти во всех нефлагманских смартфонах.» — отметили в Киберполиции Украины.

Чтобы «вылечить» гаджет в большинстве случаев достаточно выключить его, загрузиться в безопасном режиме, а затем удалить вредоносное приложение, но для вирусов-шифровальщиков этот способ, к сожалению, не является действенным.

Потому для защиты Android-устройства следует соблюдать несколько простых правил:

Всегда читайте список необходимых приложениям разрешений, даже если вы загружаете программу из Google Play. Регулярно обновляйте смартфон до свежей версии ОС. Никогда не переходите по ссылкам, которые вам присылают в SMS или сообщениях из соцсетей, если вместе со ссылкой нет описания. Даже если эти ссылки прислал ваш знакомый или родственник, она может быть вредоносной. Не устанавливайте рекламируемые в сети flash-плееры и браузеры — это практически гарантированный вирус. Не храните важные пароли (например, для входа в банковское приложение) или паспортные данные в SMS, многие вирусы способны переслать эту информацию мошенникам. Также нужно регулярно изучать активные процессы и бить тревогу, если один из фоновых процессов не похож на системный и не обозначен иконкой установленного из Google Play приложения. По возможности устанавливайте приложения только из Google Play, при этом не забывайте просматривать отзывы, оценки и число загрузок приложения. Так вы сможете узнать, что другие пользователи думают о приложении. Если, например, вы загружаете приложение клиент-банк из Google Play, то обязательно проверьте, кто является разработчиком, чтобы случайно не установить фейковое приложение, которое было создано мошенниками. Рекомендуется отключить установку приложений из неизвестных источников. Для этого надо открыть настройки устройства и проделать следующие шаги: Настройка. — В разделе «Личные данные» выберите -> Безопасность. — В разделе «Администрирование устройства» убедитесь, что поле «Неизвестные источники» не отмечено. Включить функцию «Проверка приложений», которая следит за работой устройства, блокирует вредоносные программы и предупреждает о возможных угрозах. Чтобы включить проверку приложений, выполните следующие действия: Настройка. — В разделе «Личные данные» нажмите -> Google -> Безопасность — В разделе «Проверка приложений» нажмите -> Проверять наличие проблем с безопасностью.

Представители украинской киберполиции уверены, что эти несложные шаги и бдительность при посещении Интернет-ресурсов помогут сохранить «здоровье устройства и нервные клетки его владельца»

Источник: Департамент киберполиции Украины