Советы от Киберполиции Украины: Как защитить Android-смартфон от вирусов?
Киберполиция Украины продолжает публиковать подборки советов по животрепещущим темам, связанным с кибербезопасностью. И после выпусков, посвященных защите домашних Wi-Fi сетей от злоумышленников и удаленному доступу к серверу, киберкопы решили разъяснить, как именно стоит защищать свой Android-смартфон от вирусов.
Android — самая популярная мобильная операционная система в мире, но почти каждую неделю на страницах газет, интернет-изданий и медиа появляются новости о новой уязвимости или опасном вирусе для данной ОС. При этом следует отметить, что чем старше версия Android на смартфоне, тем больше вероятность стать жертвой хакеров или киберпреступников. Удивительно, но факт — на сегодняшний день под управлением ОС Android 4.4, которая была выпущена еще в 2013 году, работает около 30% устройств, а 2% пользователей используют ОС Android 2.3 2011 года выпуска.
Крупнейшие эпидемии среди Android-устройств случаются в Китае так как там отсутствует Google Play. Например, в конце 2016 года 10 млн китайских устройств заразились вирусом, который получал root-права и встраивал рекламу во все приложения. Воспользовавшись уязвимостью в системе безопасности и получив доступ к устройству, злоумышленники могут делать с ним практически все, что угодно.
Какие бывают угрозы:
- Блокировка устройства (экрана) и вымогательство выкупа
- Платные смс-сообщения
- Встраивание рекламы
- Клавиатурные вирусы
- Вирусы шифровальщики
«Антивирусы сканируют файлы, процессы и приложения на предмет известных вирусов. Минусы антивирусов в том, что они, во-первых, платные, а во-вторых, тратят на свою работу ресурсы оперативной памяти, которые ограничены почти во всех нефлагманских смартфонах.» — отметили в Киберполиции Украины.
Чтобы «вылечить» гаджет в большинстве случаев достаточно выключить его, загрузиться в безопасном режиме, а затем удалить вредоносное приложение, но для вирусов-шифровальщиков этот способ, к сожалению, не является действенным.
Потому для защиты Android-устройства следует соблюдать несколько простых правил:
- Всегда читайте список необходимых приложениям разрешений, даже если вы загружаете программу из Google Play.
- Регулярно обновляйте смартфон до свежей версии ОС.
- Никогда не переходите по ссылкам, которые вам присылают в SMS или сообщениях из соцсетей, если вместе со ссылкой нет описания. Даже если эти ссылки прислал ваш знакомый или родственник, она может быть вредоносной.
- Не устанавливайте рекламируемые в сети flash-плееры и браузеры — это практически гарантированный вирус.
- Не храните важные пароли (например, для входа в банковское приложение) или паспортные данные в SMS, многие вирусы способны переслать эту информацию мошенникам. Также нужно регулярно изучать активные процессы и бить тревогу, если один из фоновых процессов не похож на системный и не обозначен иконкой установленного из Google Play приложения.
- По возможности устанавливайте приложения только из Google Play, при этом не забывайте просматривать отзывы, оценки и число загрузок приложения. Так вы сможете узнать, что другие пользователи думают о приложении.
- Если, например, вы загружаете приложение клиент-банк из Google Play, то обязательно проверьте, кто является разработчиком, чтобы случайно не установить фейковое приложение, которое было создано мошенниками.
- Рекомендуется отключить установку приложений из неизвестных источников. Для этого надо открыть настройки устройства и проделать следующие шаги: Настройка. — В разделе «Личные данные» выберите -> Безопасность. — В разделе «Администрирование устройства» убедитесь, что поле «Неизвестные источники» не отмечено.
- Включить функцию «Проверка приложений», которая следит за работой устройства, блокирует вредоносные программы и предупреждает о возможных угрозах. Чтобы включить проверку приложений, выполните следующие действия: Настройка. — В разделе «Личные данные» нажмите -> Google -> Безопасность — В разделе «Проверка приложений» нажмите -> Проверять наличие проблем с безопасностью.
Представители украинской киберполиции уверены, что эти несложные шаги и бдительность при посещении Интернет-ресурсов помогут сохранить «здоровье устройства и нервные клетки его владельца»
Источник: Департамент киберполиции Украины