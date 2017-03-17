Союзник США использовал ракету Patriot за $3,4 млн, чтобы сбить потребительский дрон стоимостью $200

Военный союзник США использовал ракету Patriot стоимостью $3,4 млн, чтобы сбить пользовательский дрон за $200. Об этом сообщил генерал Дэвид Перкинс, командир учебного командования армии США (TRADOC) на местном симпозиуме, обсуждая угрозы, с которыми армия США столкнется в ближайшие годы.

Перкинс выступил с речью об эффективности нынешних военных методов. По его словам, сбитый ракетой дрон можно купить на Amazon всего за $200. Ситуация, которая многим на первый взгляд может показаться весьма курьезной, на самом деле иллюстрирует проблемы в экономике современной армии – устранение небольших угроз обходится военным непомерно дорого.

Перкинс не уточнил, какой именно союзник США и при каких обстоятельствах сбил дрон ракетой. По данным BBC, комплексы Patriot используются в 12 странах, в том числе США, Германии, Голландии, Израиле, Саудовской Аравии и Японии.

Ракеты Patriot развивают скорость, которая превышает скорость звука в пять раз, тогда как современные потребительские дроны разгоняются максимум до 80 км/ч.

Источник: The Verge и TJ