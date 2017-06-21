Создатели электрического беспилотника Robocar опубликовали видео прохождения трассы Formula E, снятое из кабины прототипа

По многочисленным просьбам фанатов создатели электрического беспилотника Robocar опубликовали видео прохождения полного круга из кабины болида. На самом деле съемка велась в прототипе DevBot, так как в финальном варианте Robocar по понятной причине кабина отсутствует, однако именно такой ракурс позволяет почувствовать себя на месте «невидимого пилота с искусственным интеллектом».

Видео сняли во время немецкого этапа электрической Formula E, который прошел 11 июня в Берлине. Болид промчался по трассе за 1 минуту 40 секунд, что на полминуты медленнее, чем проходили тот же круг живые пилоты Formula E.

В защиту ИИ отметим, что скорость DevBot ограничена 200 км/ч, тогда как пилоты Formula E могут разгоняться до 225 км/ч, однако в любом случае это не оправдывает настолько большой разрыв между результатами.

Кстати, в чемпионате Roborace, который стартует уже в 2018 году и будет проходить параллельно с этапами Formula E, «роботам» могут разрешить разгоняться до 320 км/ч, что сравнимо уже со скоростями топовой Formula 1.

Напомним, что Robocar представляет собой карбоновый болид весом всего 975 кг, длиной 4,5 м и шириной 2 м. В движение беспилотник приводится четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо) мощностью 300 кВт каждый, что позволяет достигать максимальной скорости 320 км/ч.

В качестве «электронных глаз» используются два радара, пять лидаров, 18 ультразвуковых сенсоров, два оптических измерителя скорости и шесть камер, управляемых искусственным интеллектом на основе суперкомпьютера NVIDIA Drive PX2.

Источник: Motor