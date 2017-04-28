Создатели jRPG Persona 5 извинились за потенциальные угрозы бана нарушителей и смягчили политику стриминга

В начале этого месяца состоялся релиз весьма удачной психоделической jRPG Persona 5, и уже на старте разработчики, японская студия Atlus, в характерном для страны восходящего солнца стиле ультимативном тоне опубликовали рекомендации игрокам не стримить и не создавать скриншотов действий, происходящих после даты 7-го июля игрового школьного календаря.

«Каждый, кто попытается «переступить черту», рискует получить запрос на блокировку канала/учётной записи пользователя (МЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ЭТОГО ДЕЛАТЬ, МЫ ВАС ПРЕДУПРЕДИЛИ)».

Фактически пользователям запретили демонстрировать всю сюжетную составляющую. В Atlus объяснили это как меру пресечения… во избежание спойлеров. Теперь же, спустя 3 недели, студия представила обновленную информацию по ситуации, заявив, что она «не предвидела» настолько негативной реакции со стороны геймеров и журналистов.

«К нашему удивлению, мы наблюдаем рост многочисленных новостных заголовков, осуждающих видеообращений, а также получили множество писем с просьбой изменить нашу политику стриминга Persona 5», ­– указали разработчики в обращении на своем сайте. – «Мы признаем, что наши фанаты – главная причина того, что игра пользуется таким большим успехом во всём мире, и мы по-прежнему хотим, чтобы они могли наслаждаться игрой, не боясь испортить впечатления спойлерами. Мы также услышали ваши претензии к рекомендациям и решили их пересмотреть. …Итак, по причине того, что мы хотим дать игрокам максимальный доступ к игре при соблюдении первоначальной цели, теперь мы просим игроков воздержаться от потокового видео или публикаций после 19 ноября игрового календаря, когда основной сюжет подходит к заключительному акту».

Что же касается представленного ранее руководства, авторы заявили:

«Мы также хотим извиниться перед теми из вас, кто увидел предыдущие пункты руководства из нашего блога как угрозу. Мы хотим быть прозрачными в своих действиях, и, поэтому, мы выпустили это руководство, чтобы заранее предоставить стримерам всю необходимую информацию. В наших планах никогда не было намерений угрожать пользователям авторскими правами, мы явно выбрали не тот тон для того, чтобы сообщить об этом».

Тем не менее, на данный момент, возможность стриминга и сохранения скриншотов в PlayStation остается недоступной. Кнопка Share не активна, а это означает, что у игроков по-прежнему нет возможности сохранять скриншоты или игровое видео простым легкодоступным способом. О том, когда вышеназванные изменения вступят в силу, разработчики умалчивают.

Более подробно о самой игре вы можете прочесть в нашем недавнем обзоре.

Имхо. Каждый раз анализируя такие сообщения, как и прочие официальные заявления подобного рода, наталкиваешься на мысль, что же из этого стоит принимать за чистую монету? Правда издателя зачастую далека от реального положения дел, и, читая между строк, складывается впечатление, что период горячих продаж пройден, лавры и восхищённые возгласы журналистов собраны, на подходе первое DLC… наверное, пора сменить гнев на милость, на радость всем фанатам и в «скромном душевном» желании добавить ещё немного очков в собственный рейтинг, банковский счёт в том числе…

Источники: Gamespot, Atlus