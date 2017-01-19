SpaceX удалось сделать поистине впечатляющее фото недавней посадки Falcon 9 на морскую платформу

Чтобы сделать поистине впечатляющее фото недостаточно одной только хорошей камеры и дорогостоящей оптики. Нужно быть Фотографом с головы до пяток, знать тонкости фотоискусства, обладать хорошей выдержкой и быстрой реакцией и еще много чего другого. В общем, надо знать о фотографии все и уметь ловить момент, ну и плюс ко всему этому нужна капелька удачи. Соединив все эти «ингредиенты» можно получить захватывающе дух и вызывающие восторг фотографии вроде тех, которые буквально только что опубликовала SpaceX.

Эти фотографии были сделаны во время последнего запуска ракеты Falcon 9 – первого после той самой злополучной аварии в сентябре прошлого года. На них запечатлена 14-этажная первая ступень Falcon 9 за доли секунды до посадки на беспилотную платформу «Just Read the Instructions» в Тихом океане.

Компания SpaceX и раньше публиковала высококачественные фотографии запусков Falcon 9, но конкретно этот кадр явно выделяется на фоне остальных. Дополнительное очарование ему придает игра теней, света и дыма. Так совпало, что в момент спуска затвора камера находилась повернутой прямиком к солнцу, которое собой закрыла ракета Falcon 9. Получилось… красиво. Конечно, фотография явно была обработана в каком-то фоторедакторе. Тем не менее, тот, кто занимался ее обработкой не испортил атмосферу, которую передает снимок, как это часто бывает, а лишь усилил некоторые акценты. Кому нужно, вот ссылка на загрузку изображения в высоком качестве.

Само собой, свою роль в создании этого впечатляющего снимка сыграла должная подготовка. Судя по EXIF-данным, фото было сделано камерой Canon 6D с выдержкой 1/2500 с, тогда как значение чувствительности ISO стояло на «Auto», так что вероятнее всего этот кадр был одним из серии снимков, снятых автоматически в режиме серийной съемки. При съемке ракет – это обычная практика снимать серией в автоматическом режиме и понятно почему. Но это никак не отменяет заслуги фотографа, который закрепил камеру в правильном месте и выставить правильные параметры съемки. Подытоживая, можно сказать, что правильная подготовка и удача (и постобработка, разумеется) – лучшие друзья фотографа.

К слову, SpaceX опубликовала еще одно фото из этой же серии, снятое долей секунды позже и даже с учетом обработки оно выглядит не столь впечатляющей. Вот еще несколько снимков из этой сессии:

Больше фото можно увидеть по ссылке ниже.

Источник: SpaceX