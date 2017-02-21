Speedtest Awards 2016: самый быстрый мобильный интернет в Украине в сети lifecell, на втором месте Киевстар, на третьем — Vodafone

Популярный сервис сравнения скорости доступа в интернет в мобильных и широкополосных сетях Speedtest от компании Ookla опубликовал ежегодный рейтинг наиболее «быстрых» провайдеров Украины.

Согласно данным сервиса, самый быстрый мобильный интернет в Украине получают абоненты сети lifecell — в среднем они могут рассчитывать на скорость доступа 7,74 / 2,42 Мбит/с (download/upload). На второе место попал оператор Киевстар с результатом 7,13 / 2,41 Мбит/с, на третьем расположился Vodafone с результатами 6,79 / 2,38 Мбит/с.

В сервисе Speedtest отметили, что используют собственную методологию подсчета результатов. С помощью сервиса проводится более 9 млн пользовательских тестов ежедневно, а в создании рейтинга Speedtest Awards 2016 принимались во внимание более 10 млрд тестов, более 40 тыс. провайдеров и более 1500 мобильных сетей по всему миру.

Источник: Speedtest