Специально для Арнольда Шварценеггера внедорожник Mercedes-Benz G-Class превратили в электромобиль [видео]

Австрийская фирма Kreisel, специализирующаяся на компонентах для электромобилей, построила электрическую версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Впрочем, дело тут скорее не в самом автомобиле, а в том, для кого сделали этот электрический «Кубик». Заказчиком выступил известнейший австриец Арнольд Шварценеггер, который достаточно давно поднимает вопросы загрязнения окружающей среды и глобального изменения климата.

Также интересно, что Арнольда неоднократно критиковали за приверженность к мощным и прожорливым автомобилям, выбрасывающим солидное количество вредных выхлопов в атмосферу. Чтобы доказать, что он за «зеленые» технологии, Железный Арни даже перевел один из своих «Хаммеров» на водородный двигатель.

Фирма Kreisel выпустила уже несколько «переделок» серийных автомобилей в электромобили, в частности, на сайте компании можно найти такие проекты, как Porsche Panamera, Mercedes-Benz E-Class, BMW 3 Series, Yeti 4×4 и другие. Компания разрабатывает собственные батареи и электродвигатели, а также программные решения для электромобилей.

Для переделки Mercedes-Benz G-Class австрийцы использовали несколько блоков аккумуляторных батарей суммарной массой 510 кг и емкостью 80 кВтч. Батареи установили под капотом, за передним бампером и на месте топливного бака (кстати, в заливную горловину интегрировали розетку для зарядки), чтобы распределить вес по всему объему кузова. В движение «Кубик» приводится несколькими электродвигателями с редукторами, установленными на раздаточную коробку, главную коробку передач убрали.

В итоге, суммарная мощность электромобиля составила 490 л.с. (360 кВт), что позволяет внедорожнику разгоняться до 183 км/ч и набирать первые 100 км/ч всего за 5,6 с. От полной зарядки батарей электрокубик проезжает до 300 км, при этом скоростная зарядка позволяет зарядить батареи до 80% емкости за 25 минут. Среди других доработок можно назвать разве что обновленную приборную панель и эмблемы Kreisel вместо трехлучевой звезды Mercedes-Benz.

Отметим, что проект электромобиля для Арнольда Шварценеггер был выполнен в единичном экземпляре, планов на серийное производство данного варианта у Kreisel нет.

Источник: Kreisel, Motor