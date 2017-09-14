«Сработала как задумывалось»: Apple прокомментировала курьез с Face ID на презентации нового iPhone X

Как мы уже отмечали, на презентации нового iPhone X произошел небольшой курьез – старший вице-президент Apple Крейг Федериги не смог с первого раза разблокировать смартфон посредством Face ID. Как выяснилось чуть позже смартфон требовал у Федериги повторно ввести код-пароль для активации Face ID. До этого момента Apple никак не комментировала этот случай, но чрезмерное внимание СМИ и общественности вдобавок к многочисленным сообщениям, ставящим под сомнение надежность Face ID, заставили компанию вмешаться и пролить свет.

В беседе с журналистом Yahoo Finance представитель Apple рассказал, что сотрудники компании, которые готовили для Федериги демонстрационный образец iPhone X не учли особенностей работы функции.

«Они [сотрудники Apple] не понимали, что Face ID пыталась распознать их лица. Было несколько неудачных попыток, которые объясняются тем, что эти люди — не Крейг.

Таким образом на презентации iPhone сделал то, что и должен был сделать: потребовал у Крейга пароль. Другими словами, Face ID сработала так, как она и задумывалось», – отметил представитель Apple.

Остается добавить, что аналогичные меры безопасности есть и на смартфонах iPhone прошлых поколений, оснащенных сканером отпечатков пальцев Touch ID. Если несколько раз прислонять к кнопке Home «чужой» палец, то iPhone потребует у владельца код-пароль.

Между тем, авторитетное издание Wired высказало свое мнение насчет безопасности FaceID, отметив, в будущем эта технология с большой вероятностью будет взломана. Журналисты также обратили внимание на две особенности iOS 11, свидетельствующие о несовершенстве FaceID. Первая – это необходимость ввода пароля при подключении к новому ПК, а вторая – «Режим SOS», позволяющий отключить TouchID или FaceID пятикратным нажатием кнопки Home или кнопки питания (в зависимости от модели).

Источник: TJ, Yahoo Finance и Wired