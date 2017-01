Стали известны номинанты на премию «Оскар». «Ла-Ла Лэнд» собрал рекордное количество номинаций – 14 штук

Как и было обещано, сегодня в Лос-Анжелесе объявили претендентов на премию «Оскар», ежегодно присуждаемую Американской киноакадемией кинематографических искусств и наук за выдающиеся заслуги в области кинематографа и считающейся высшей наградой. В этом году это будет уже 89-я церемония вручения наград премии «Оскар», она по традиции пройдет в театре «Долби» в Лос-Анджелесе 26 февраля 2017 года.

Начнем с того, что мюзикл «Ла Ла Лэнд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун, рецензию на который мы публиковали не так давно, лидирует по количеству номинаций. Фильм Дэмьена Шазеля претендует на 13 наград, в том числе и на самую главную – право называться лучшим фильмом этого года. Если быть точным, то всего у «Ла-Ла Лэнда» 14 номинаций (наивысший результат за всю историю премии), однако получить он сможет лишь 13 наград — в категории «Лучшая песня» на соискание премии выдвинуты две композиции из этого фильма. За победу в номинации «Лучший фильм» с «Ла-Ла Лэндом» поборются «Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Лев», «Лунный свет», «Манчестер у моря» и «Скрытые фигуры».

Как несложно догадаться, режиссер «Ла-Ла Лэнда» Дэмьен Шазелл и исполнители главных ролей Райан Гослинг и Эмма Стоун также номинированы на «Оскар».

«Ла-Ла Лэнд», в числе прочего, также номинирован на премию за оригинальный сценарий. В этой категории также представлены «Манчестер у моря», «Лобстер», «Любой ценой» и «Женщины XX века».

Ниже списки претендентов по номинациям:

Лучший фильм: «Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Лунный свет», «Манчестер у моря», «Лев», «Любой ценой», «Фигуры» и «Ла-Ла Ленд».

Лучший актёр: Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик») и Дензел Вашингтон («Ограды»).

Лучшая актриса: Изабель Юппер («Она»), Рут Негга («Лавинг»), Натали Портман («Джеки»), Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд») и Мэрил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).

Лучший актёр второго плана: Махершала Али («Лунный свет»), Джефф Бриджес («Любой ценой»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря»), Дев Патель («Лев») и Майкл Шеннон («Под покровом ночи»).

Лучшая актриса второго плана: Наоми Харрис («Лунный свет»), Николь Кидман («Лев»), Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»), Мишель Уильямс («Манчестер у моря») и Виола Дэвис («Ограды»).

Лучший режиссёр: Дени Вильнёв («Прибытие»), Мел Гибсон («По соображениям совести»), Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Лучший оригинальный сценарий: «Любой ценой», «Лобстер», «Ла-Ла Ленд», «Манчестер у моря» и «Женщины XX века».

Лучший адаптированный сценарий: «Прибытие», «Ограды», «Скрытые фигуры», «Лев» и «Лунный свет».

Лучший фильм на иностранном языке: «Коммивояжер», «Тони Эрдманн», «Моя земля», «Вторая жизнь Уве» и «Танна».

Лучший короткометражный фильм: «Внутренние враги», «Женщина и поезд», «Тихие ночи», «Пой» и «Таймкод».

Лучший документальный фильм: «Море в огне», «Я вам не негр», «Анимированная жизнь», «О.Джей: Сделано в Америке» и «Тринадцатая».

Лучший короткометражный документальный фильм: «Белые шлемы», «Ватани: Моя родина», «Скрипка Джо», «4,1 мили» и «Крайности».

Лучший анимационный фильм: «Кубо», «Моана», «Зверополис», «Красная черепаха» и «Жизнь кабачка».

Лучший короткометражный анимационный фильм: «Слепая Вайша», «Время взаймы», «Грушевый сидр и сигареты», «Жемчужина» и «Песочник».

Лучший оператор: «Прибытие», «Ла-Ла Ленд», «Лев», «Лунный свет» и «Молчание».

Лучший монтаж: «Прибытие», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Ла-Ла Ленд» и «Лунный свет».

Лучшие визуальные эффекты: «Глубоководный горизонт», «Доктор Стрэндж», «Книга Джунглей», «Кубо: Легенда о самурае», «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».

Лучшая песня: «Моана» (How far will I go), «Ла-Ла Ленд» (Audition и City of Stars), «Тролли» (Can’t stop the feeling), «Джим: История Джеймса Фоули» (Empty Chair).

Лучший композитор: «Джеки», «Пассажиры», «Ла-Ла Ленд», «Лев» и «Лунный свет».

Лучший монтаж звука: «Прибытие», «Глубоководный горизонт», «Салли», «Ла-Ла Ленд» и «По соображением совести».

Лучшее сведение звука: «Прибытие», «По соображениям совести», «Ла-Ла Ленд», «Изгой-один» и «13 часов: Тайные солдаты Бенгази».

Лучшая работа художника-постановщика: «Прибытие», «Фантастические твари», «Да здравствует Цезарь!», «Ла-Ла Ленд» и «Пассажиры».

Дизайн костюмов: «Фантастические твари», «Союзники», «Флоренс Фостер Дженкинс», «Джеки» и «Ла-Ла Ленд».

Лучший грим и причёски: «Вторая жизнь Уве», «Отряд самоубийц» и «Стартрек: Бесконечность».

Источник: Washington Post и meduza