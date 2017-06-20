Стали известны технические характеристики китайского смартфона YotaPhone 3

Engadget опубликовал технические характеристики YotaPhone 3 — третьего поколения китайского смартфона, выпуск которого намечен на осень 2017 года.

Согласно опубликованному пресс-релизу, YotaPhone 3 получит Full HD AMOLED-дисплей диагонально 5,5 дюйма, а также дополнительный 5,2-дюймовым E-Ink экран с разрешением HD.

При этом смартфон будет оснащаться процессором Snapdragon 625 и 4 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумуляторной батареи составит 3200 мАч, а заряжаться устройство будет через порт USB Type-C. Кроме этого, YotaPhone 3 получит поддержку 2 SIM-карт, а также сканер отпечатков пальцев.

Смартфон будет оборудован двумя камерами — основной и фронтальной, разрешение которых составит 12 и 13 мегапикселей соответственно.

YotaPhone 3 будет продаваться в двух вариациях с разным количеством доступной для использования памяти. Вариант с 64-гигабайтным накопителем можно будет приобрести за $350, а за телефон со 128 гигабайтами памяти придется отдать уже $450.

О внешнем виде устройства по-прежнему ничего не известно. Смартфон будет продаваться на территории Китая, продажи стартуют уже осенью этого года. Сборкой устройства займется китайская компания ZTE.

Напоследок отметим, что ключевым акционером Yota Devices является китайская China Baoli Technologies.

