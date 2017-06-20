Стали известны технические характеристики китайского смартфона YotaPhone 3

Стали известны технические характеристики китайского смартфона YotaPhone 3

Engadget опубликовал технические характеристики YotaPhone 3 — третьего поколения китайского смартфона, выпуск которого намечен на осень 2017 года.

Согласно опубликованному пресс-релизу, YotaPhone 3 получит Full HD AMOLED-дисплей диагонально 5,5 дюйма, а также дополнительный 5,2-дюймовым E-Ink экран с разрешением HD.

При этом смартфон будет оснащаться процессором Snapdragon 625 и 4 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумуляторной батареи составит 3200 мАч, а заряжаться устройство будет через порт USB Type-C. Кроме этого, YotaPhone 3 получит поддержку 2 SIM-карт, а также сканер отпечатков пальцев.

Смартфон будет оборудован двумя камерами — основной и фронтальной, разрешение которых составит 12 и 13 мегапикселей соответственно.

YotaPhone 3 будет продаваться в двух вариациях с разным количеством доступной для использования памяти. Вариант с 64-гигабайтным накопителем можно будет приобрести за $350, а за телефон со 128 гигабайтами памяти придется отдать уже $450.

О внешнем виде устройства по-прежнему ничего не известно. Смартфон будет продаваться на территории Китая, продажи стартуют уже осенью этого года. Сборкой устройства займется китайская компания ZTE.

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Напоследок отметим, что ключевым акционером Yota Devices является китайская China Baoli Technologies.

ИсточникEngadget

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