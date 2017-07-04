StarCraft: Remastered выйдет 14 августа, стоимость переиздания составит $14,99

Как сообщили на днях игроделы Blizzard Entertainment, релиз StarCraft: Remastered, переиздания поистине легендарной RTS, состоится 14 августа на платформах Windows и Mac. Стоимость ремастеринга составит $14,99 (около 390 гривен по нынешнему курсу). Переиздание включает в себя улучшенные версии как оригинального StarCraft, так и дополнения Brood War.

Отметим, что главной особенностью StarCraft: Remastered называется «похорошевшая» графика, с поддержкой разрешения вплоть до 4К. Сообщается, что студия переработала все визуальные элементы игры (в том числе — внутриигровые ролики), адаптировав их для мониторов с высоким разрешением. При этом геймеры получат возможность переключаться между старой и новой графикой на лету, как в HD-переиздании Heroes of Might & Magic III.

Кроме этого, в StarCraft: Remastered были перезаписаны все звуки и диалоги. Для достижения наилучшего качества звучания их перевели на частоту дискретизации 44 кГц.

Также в игре появятся новые иллюстрации к сюжетной кампании, подключение к игровой сети Blizzard (ранее известной как Battle.net), возможность просматривать повторы матчей и облачные сохранения.

Примечательно, что геймплей разработчики решили не трогать, сохранив баланс оригинальной StarCraft. Благодаря этому обладатели классической версии стратегии и переиздания смогут вместе играть в мультиплеере, но новая функция подбора игроков по уровню умений появится только в обновленной игре.

По словам разработчиков, StarCraft: Remastered будет поддерживать 10 языков, включая полную локализацию на русский язык.

Что касается системных требований переизданий, то они следующие:

Минимальные:

Операционная система : Windows 7, Windows 8, Windows 10;

: Windows 7, Windows 8, Windows 10; Процессор : Intel Pentium D или AMD Athlon 64 X2;

: Intel Pentium D или AMD Athlon 64 X2; Видеокарта : NVIDIA GeForce 6800 (256 МБ), ATI Radeon X1600 Pro (256 МБ) или лучше;

: NVIDIA GeForce 6800 (256 МБ), ATI Radeon X1600 Pro (256 МБ) или лучше; RAM : 2 ГБ.

: 2 ГБ. Место на диске : 2.8 ГБ.

: 2.8 ГБ. Минимальное разрешение экрана 1024×768.

Рекомендуемые:

Операционная система : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; Процессор : Intel Core 2 Duo E6600 (2.4 ГГЦ), AMD Athlon 64 X2 5000+ (2.6 ГГЦ) или лучше;

: Intel Core 2 Duo E6600 (2.4 ГГЦ), AMD Athlon 64 X2 5000+ (2.6 ГГЦ) или лучше; Видеокарта : NVIDIA GeForce 8800 GT (512 МБ), ATI Radeon HD 4850 (512 МБ) или лучше;

: NVIDIA GeForce 8800 GT (512 МБ), ATI Radeon HD 4850 (512 МБ) или лучше; RAM : 4 ГБ.

: 4 ГБ. Место на диске : 2,8 ГБ.

: 2,8 ГБ. Минимальное разрешение экрана 1024×768.

Напоследок отметим, что за предзаказ игроки получат несколько образов для внутриигровых построек (Корхальский командный центр, нексус Айура и улей Чара), а также три портрета для профиля игрока.

Источник: The Verge