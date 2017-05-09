Грандиозный анонс электрического кроссовера Faraday Future FF91 в начале этого года на выставке CES 2017 запомнили многие (не последнюю роль здесь сыграла неслабая рекламная кампания), но с тех пор о компании практически ничего не было слышно, ничего хорошего. И вот вчера на официальном канале Faraday Future в YouTube вышло новое красиво снятое рекламное видео, демонстрирующее электромобиль FF91 в действии, а точнее, в открытую (без маскировки) колесящим по дорогам. Судя по всему, этим видеороликом компания решила лишний раз напомнить общественности о себе, а точнее, что она по-прежнему жива, несмотря на не особо радужные прогнозы злопыхателей.

В описании к видео говорится, что будущее требует нового видения передовой мобильности и FF 91 выходит дороги, прокладывая собственный путь к лучшему, более развитому миру. В ролике под названием Emergence автомобиль Faraday Future FF91 разъезжает по различным местностям, начиная от живописных мест с бескрайними лесами и заканчивая туманной городской средой. В самом конце можно увидеть внезапно ускоряющийся FF91. Любопытно, что этот момент ускорения сопровождается агрессивным свистом.

Учитывая, что видео это – показушное, не стоит удивляться отсутствию какой-либо другой информации об автомобиле. Например, точных сроков выпуска и данных о цене. Напомним, ранее в качестве ориентировочных сроков поставок FF91 первым покупателям указывался 2018 год. Что касается цены, по слухам, она может достичь $300 тыс.

Ранее производитель заявлял для серийного Faraday Future FF91 электромоторы суммарной мощностью 1050 л.с. (783 кВт), крутящий момент на уровне 1800 Н·м, разгон от 0 до 100 км/ч за 2,39 с, аккумуляторный блок суммарной емкостью 130 кВт⋅ч, и более 700 км на одном заряде (по методике EPA).

Последнее, что мы слышали о компании Faraday Future: ей наконец-то удалось начать строительство давно обещанного завода по производству электромобилей в Лас-Вегасе и найти нового главного финансового директора. Кроме того, компания подтвердила свое участие на выставке Pikes Peak International Hill Climb, которая пройдет в конце июня. Но впереди еще много «холмов», которые нужно преодолеть на пути к началу серийного выпуска автомобилей.

Источник: The Verge