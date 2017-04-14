Стажер Microsoft придумал «Косынку» в 1988 году от скуки и не получил с игры ни цента

Ресурс Great Big Story решил познакомить общественность с человеком, который создал легендарную «Косынку», и подготовил соответствующий видеоматериал.

Уэс Черри – именно этот человек является «отцом» одной из знаковых игр Windows – создал игры в 1988 году. На тот момент он был простым стажером в Microsoft. Программа стажировки была весьма насыщенной и занимала почти все его время, но ему удалось освободить несколько часов на создание игры.

«Я пришел к идее изобрести «Косынку» для Windows от скуки. В то время вообще было мало игр, так что мы должны были сделать это», — рассказывает Черри.

Когда компьютеры начали массово появляться в домах, Microsoft официально заявила, что «Косынка» была призвана научить людей пользоваться мышкой и помочь адаптироваться к графическому пользовательскому интерфейсу операционной системы. «Но на самом деле это оказалось способом весело провести время», — отметил автор пасьянса.

По его словам, незадолго до выхода Windows 3.0 в 1990 году, на пасьянс пожаловался основатель Microsoft Билл Гейтс. Ему не нравилось, что в «Косынке» крайне трудно одержать победу.

Изначально в игре была клавиша Boss Key, которая моментально запускала на экране Word, Excel или другую рабочую программу. Ее предназначение – защищать офисных работников, играющих в рабочее время от неожиданных визитов начальства. Но Microsoft настояла на удалении этой функции и разработчику ничего не оставалось, кроме как исполнить волю высшего руководства.

Любопытно вот что: за более чем 25 лет доступности игры на рынке создатель не получил с нее ни цента.

«Если бы я получил пусть даже цент за каждую копию, я был бы сказочно богат. Но пока что на «Косынке» подзаработали только 14 человек», — отметил он. Кто эти 14 людей нам остается только гадать.

Сейчас автор пасьянса не работает в IT-компаниях, а занимается производством сидра.

Пасьянс «Косынка» входил в стандартный состав Microsoft Windows начиная с версии 3.0. Ее не было только в Windows 8, но затем по многочисленным просьбам пользователей ее снова вернули в Windows 10. Правда, в обновленном виде – игра стала условно-бесплатной.

Осенью прошлого года Microsoft перенесла свою знаковую коллекцию классических карточных игр из Windows на мобильные платформы iOS и Android.

Источник: Great Big Story и TJ