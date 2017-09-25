Steam добавит украинскую гривну в качестве средства оплаты игр в ближайшие дни

Игровая студия Brightrock Games разместила в своем официальном блоге информацию о том, что в ближайшее время в Steam добавят украинскую гривну как средство оплаты за покупки. Конкретные сроки появления гривны в Steam не называются, однако скорее всего это произойдет в ближайшие недели.

Гривна появится в Steam в рамках расширения списка доступных национальных валют, полный список новичков выглядит следующим образом: вьетнамский донг, украинская гривна, австралийский доллар, польский злотый, аргентинское песо, израильский шекель, казахское тенге, кувейтский динар, катарский риал, костариканский колон и уругвайское песо.

По данным студии Brightrock Games, сервис уже одобрил новый список валют и ожидает, пока все разработчики добавят необходимую функциональность. Таким образом, уже ближайшая зимняя распродажа в Steam позволит сэкономить больше за счет отсутствия разницы в курсах при переводе цены в доллары.

Источник: Steam