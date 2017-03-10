Steam продолжает менять систему оценок игр, на этот раз убрали оценки тех, кто получил игру бесплатно

Steam продолжает менять систему оценок игр, на этот раз убрали оценки тех, кто получил игру бесплатно

Valve продолжает работать над тем, чтобы первое впечатление от игр в Steam как можно меньше вводило игроков в заблуждение.

До этого разработчикам уже запретили ставить арты вместо скриншотов на странице игры, и были добавлены отдельные оценки игры за последние 30 дней, что дает возможность сразу увидеть, насколько последние патчи влияют на игру.

На этот раз из расчета средней оценки игры в Steam убирают влияние оценок от пользователей, получивших игру бесплатно (как подарок, либо во время бесплатного уик-энда).

Владельцы бесплатных игр, либо те, кто играли в нее бесплатно во время бесплатного уик-энда, смогут и дальше оставлять обзоры, но их оценки не будут учитываться в общем рейтинге. Пересчет оценок в Steam, по словам Valve, займет некоторое время.

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