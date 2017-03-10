Steam продолжает менять систему оценок игр, на этот раз убрали оценки тех, кто получил игру бесплатно

Valve продолжает работать над тем, чтобы первое впечатление от игр в Steam как можно меньше вводило игроков в заблуждение.

До этого разработчикам уже запретили ставить арты вместо скриншотов на странице игры, и были добавлены отдельные оценки игры за последние 30 дней, что дает возможность сразу увидеть, насколько последние патчи влияют на игру.

На этот раз из расчета средней оценки игры в Steam убирают влияние оценок от пользователей, получивших игру бесплатно (как подарок, либо во время бесплатного уик-энда).

Владельцы бесплатных игр, либо те, кто играли в нее бесплатно во время бесплатного уик-энда, смогут и дальше оставлять обзоры, но их оценки не будут учитываться в общем рейтинге. Пересчет оценок в Steam, по словам Valve, займет некоторое время.