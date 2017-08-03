Стивен Хокинг рассказал, что угрожает будущему планеты Земля

Будучи одним из самых известных ученых и популяризаторов науки в мире, небезызвестный профессор Стивен Хокинг большую часть жизни страдает от бокового амиотрофического склероза. Хотя болезнь развивалась медленнее, чем изначально предполагали медики, профессор Кембриджского университета в конечном счете оказался полностью парализован и утратил способность говорить.

Для общения и работы сегодня он вынужден использовать синтезатор речи и специальный компьютер, которым управляет с помощью последней сохранившей подвижность мимической мышцы щеки с закрепленным на ней специальным датчиком. Вместе с тем, несмотря на тяжелую болезнь, Хокинг остается одним из величайших умов нашего времени. Его теории о черных дырах и происхождении Вселенной изменили наше понимание космоса, вдохновив не одно поколение молодежи на изучение науки.

В год своего 75-летнего юбилея Хокинг дал интервью изданию BBС и рассказал о своих опасениях.

Будущее нашего вида

По словам самого Хокинга, в нынешнее время сильнее всего его беспокоит будущее нашего вида, особенно после того, как президент США Дональд Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату.

«Мы приближаемся к переломному моменту, когда глобальное потепление может стать необратимым. Действия Трампа могут подтолкнуть Землю к краю пропасти, и она станет похожа на Венеру с температурой 250 градусов и кислотным дождем, — утверждает Хокинг. — Изменение климата — одна из величайших угроз, с которыми мы сталкиваемся, и мы сможем ее предотвратить, только если будем действовать прямо сейчас. Отказываясь признавать доказательства изменения климата и выйдя из Парижского соглашения по климату, Дональд Трамп нанесет ущерб нашей прекрасной планете, которого можно было бы избежать. Такие действия создают прямую угрозу природе, нашему будущему и будущему наших детей. Вполне возможно, что из-за этого в будущем людям придется искать другие планеты для жизни, поскольку Земля будет уничтожена в результате климатических изменений».

Отметим, что работающая под эгидой ООН Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) придерживается аналогичной точки зрения и также указывает на потенциальный риск достижения критического состояния климата по мере роста температуры.

«Степень изменения климата, которая может привести к необратимым последствиям, до сих пор остается неизвестной. Однако можно с уверенностью сказать, что риски, связанные с достижением таких критических состояний — будь то в экосистеме планеты или же в тесно связанных с нею системах обитания человека — с повышением температуры существенно возрастают», — пишут в своем ежегодном отчете эксперты МГЭИК.

Однако, опрошенные изданием Live Science специалисты полагают, что Хокинг немного утрирует, так как Земля в принципе не может стать похожей на Венеру, так как она находится дальше от Солнца и не обладает столь плотной атмосферой из углекислого газа.

«Хокинг немного лукавит на этом моменте, — утверждает климатолог Майкл Ман из Университета Пенсильвании. — Однако по большому счету он все же прав. Если мы не будем пытаться предотвратить опасные изменения климата, то большая часть планеты действительно может стать непригодной для жизни».

Человечество и конфликты

На вопрос о том, сумеем ли мы когда-нибудь решить экологические проблемы и преодолеть человеческие конфликты, профессор Хокинг ответил довольно пессимистично. Жизнь человечества на Земле, по его мнению, не будет длиться бесконечно.

«Боюсь, что жадность и агрессия — неотъемлемые части генома человека. Нет никаких признаков разрешения конфликтов, а развитие военных технологий и оружия массового поражения может привести к катастрофическим последствиям. Единственное, на что может рассчитывать человечество, — это создание независимых колоний в космосе», — сказал он.

Говоря о «брексите», он выразил опасение, что выход из ЕС нанесет непоправимый ущерб научным исследованиям в Британии.

«Наука — дело коллективное, поэтому последствия такого шага в целом будут крайне негативными. Британская наука окажется в изоляции, замкнутой сама на себе», — считает Хокинг.

Наследие Хокинга

Под конец интервью журналист поинтересовался у Хокинга, каким ему бы хотелось видеть свое наследие.

«Я никогда не думал, что доживу до 75 лет, поэтому сам вопрос о моем наследии подчеркивает, насколько мне повезло. Моим крупнейшим достижением, как мне кажется, останется открытие того, что так называемые «черные дыры» во Вселенной на самом деле не такие уж черные, — говорит Хокинг. — Квантовые эффекты заставляют их светиться как горячие тела. Как следствие, чем больше «черная дыра», тем меньше ее температура. Такого результата никто не ожидал, и это свидетельствует о глубокой взаимосвязи между гравитацией и термодинамикой. Именно это, как мне кажется, станет ключом к пониманию того, как могут быть разрешены парадоксы между квантовой механикой и общей теорией относительности».

На вопрос о том, какой подарок он мечтал бы получить — без учета стоимости или практических возможностей, он ответил: успешное лечение заболеваний двигательных нейронов или, по меньшей мере, средство, которое могло бы притормозить развитие болезни.

«Когда в возрасте 21 года мне поставили диагноз, врачи отвели мне два-три года жизни. Сегодня, спустя 54 года, я — пусть и с очень ограниченными возможностями и в инвалидном кресле — продолжаю работать и писать научные работы. Однако далось мне это огромным трудом и только благодаря самоотверженной помощи семьи, коллег и друзей».

Опасность от инопланетян

Напоследок отметим, что на днях в выпуске передачи «Любимые места Стивена Хокинга» о планете Gliese 832c физик предупредил об опасностях, которые таит в себе поиск внеземной жизни.

Для справки отметим, что Gliese 832c представляет собой экзопланету в созвездии Журавля. Она вращается вокруг красного карлика Gliese, а ее масса составляет пять масс Земли. Однако температура ее поверхности идентична Земной, благодаря чему Gliese 832c получила индекс подобия Земле 0,81 — это один из самых высоких показателей среди известных ученым экзопланет.

Вместе с тем, Хокинг заявил, что, скорее всего, разумной жизни на искомой планете нет, так как никаких сигналов оттуда не поступало. Однако если бы земляне все же получили сообщение от внеземной цивилизации — а это когда-нибудь все же случится, полагает Хокинг, поскольку «чем дольше он занимается наукой, тем больше убеждается, что во Вселенной существует другая жизнь», — то сразу отвечать ей не стоит.

По словам ученого, в случае обнаружения внеземной жизни землянам нужно затаиться и ждать.

«Встреча с продвинутой цивилизацией может оказаться подобной встрече коренных американцев с Колумбом. Это не закончится хорошо», – сказал Хокинг.

Хуже того, добавляет астрофизик, инопланетная жизнь может оказаться даже «алчными космическими мародерами, бороздящими просторы Вселенной в поисках ресурсов для грабежа и планет для завоевания и колонизации», поэтому их прибытие на нашу планету грозит гибелью всему человечеству. Таким образом, заключает Хокинг, людям следует основательно подумать, прежде чем выходить с внеземной цивилизацией на контакт.

Источники: ВВС, news.com.au