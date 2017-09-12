Tabagotchi – расширение-игра для Chrome, где здоровье виртуального питомца зависит от количества открытых вкладок
Издание Gizmodo обратило внимание на весьма примечательное расширение для браузера Google Chrome под названием Tabagotchi. Расширение разработала компания Breather. Это игра с виртуальным питомцем по аналогии со знаменитой игрушкой Тамагочи, но с иными «сюжетом», адаптированным под реалии браузера поискового гиганта.
В отличие от оригинального Тамагочи новая Tabagotchi не требует регулярной кормежки и постоянного ухода за электронным зверьком. Здоровье последнего находится в прямой зависимости от… — правильно, количества открытых вкладок, это ведь Chrome.
Игра призвана подстегнуть пользователя следить за «чистотой» и не открывать без лишней надобности слишком много вкладок одновременно.
Tabagotchi – это самая примитивная игра, но это и не удивительно, чего можно ожидать от простого расширения. С каждой открытой вкладкой здоровье питомца уменьшается на четыре пункта. Максимальное здоровье – 100 пунктов. Таким образом, после 25 вкладки ваш Тамагочи уходит в мир иной, но затем, правда, может воскреснуть, если закрыть несколько вкладок.