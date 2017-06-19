«Тачки 3» стали худшей частью франшизы по сборам в первый уикэнд проката

В прошедший уикэнд в кинотеатрах состоялась премьера третьей части франшизы «Тачки». Несмотря на то, что «Cars 3» стали лидером американского проката с показателем $53,5 млн, обойдя вышедшую на третью неделю показа «Чудо-женщину» ($40,8 млн), это худший старт франшизы даже по сравнению с неоднозначными «Тачками 2».

Итак, согласно первым оценкам «Тачки 3» собрали $53,55 млн в США и $21,3 млн за рубежом, завершив первый уикэнд с суммарным показателем $74,85 млн. Первой части «Тачек» удалось закончить премьерные выходные в США с показателем $60,1 млн, собрав в итоге $244 млн в США и $462 млн по всему миру. «Тачки 2» показали себя еще лучше — $66 млн в первый уикэнд, всего $191 млн в США, но суммарно $562 млн по всему миру.

Показательно, что первая часть собрала примерно одинаковое количество средств в США и за рубежом (53%/47%), тогда как вторая больше понравилась зрителям за пределами США (34%/66%). Ну, а общие сборы франшизы «Тачки» составляют уже $1,1 млрд, из которых почти половина ($489 млн) собрана в США.

Отметим, что в свой первый уикэнд «Wonder Woman» собрала вдвое больше «Тачек 3» — $103 млн в США и еще $125 млн за рубежом, показав общий результат в $228 млн. На данный момент в копилке «Чудо-женщины» впечатляющие $571,8 млн и до абсолютного рекорда сборов фильмов, снятых режиссерами женщинами, остается совсем ничего — фильму достаточно побить $609,8 млн, полученные мюзиклом «Mamma Mia!» в далеком 2008 году.

Источник: Hollywood Reporter