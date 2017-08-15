«Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!»: DeLorean DR-7 — концепт летающего электромобиля с вертикальным взлетом и посадкой

Идея создания летающего автомобиля для персонального использования не нова, над ней работают сразу несколько стартапов и крупных компаний, включая Volocopter, Ehang, Terrafugia, Airbus, Uber и т.д. Теперь же к этому списку присоединилась и легендарная DeLorean, выпустившая в свое время автомобиль DMC-12 EV из трилогии «Назад в будущее».

На самом деле речь идет о компании DeLorean Aerospace, которую возглавил Пол ДеЛореан, племянник того самого Джона ДеЛореана, создавшего дизайн культовых автомобилей прошлого Pontiac GTO, Firebird, Grand Prix и конечно же DeLorean DMC-12. Пол одновременно исполняет роль CEO и главного дизайнера компании.

К разочарованию фанатов трилогии «Назад в будущее» летающий автомобиль DeLorean DR-7 не имеет ничего общего с легендарным DMC-12, но в любом случае его дизайн и конструкция наверняка понравится любителям фантастики.

Концепт DeLorean DR-7 рассчитан на двух человек, он получил четыре крыла сложной формы, два дополнительных «крылышка» в нижней части корпуса, а также два двигателя с винтами на регулируемом креплении. Крылья закреплены на специальных шарнирах, которые позволяют свернуть их таким образом, чтобы автомобиль поместился в стандартном гараже.

В момент взлета винты действуют по «вертолетной» схеме, поднимая автомобиль вверх, после чего поворачиваются в режим горизонтального полета. Аналогичный вариант взлета/посадки (Vertical takeoff and landing, VTOL) можно наблюдать у самолетов с вертикальным взлетом, например у истребителей Hawker Siddeley Harrier.

Пока автор создал только два уменьшенных макета летающего автомобиля (один длиной 75 см, второй — в треть от реальных размеров), однако рассчитывает представить полностью рабочий полноразмерный прототип DeLorean DR-7 уже к концу следующего года. Предполагается, что модель будет электрической, запас хода будет составлять порядка 200 км (120 миль), а система автопилота позволит пользоваться автомобилем любому желающему без специальных навыков управления летающими аппаратами.

Источник: Wired