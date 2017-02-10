Телеканал National Geographic тепер буде транслюватися українською

Вчора, 9 лютого 2017 року, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення внесла низку змін до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України. Відтепер передачі телеканалу National Geographic Channel (NGC) будуть доступні для глядачів українською мовою.

Крім того, перелік поповнено двома італійськими програмами «Novela TV» і «Water Planet» і двома латвійськими телеканалами «Sport 1 (Baltic)» і «Sport 2 (Baltic)». Також внесено ще деякі зміни стосовно низки телевізійних каналів.

Нагадаємо, що більшість зарубіжних пізнавальних, новинних і спортивних каналів на даний момент транслюється в Україні російською мовою. При цьому дуже часто нюанси перекладу і коментування новин і спортивних подій мають яскраво виражену проросійську спрямованість. Щоб переконатися в цьому, достатньо спробувати послухати новинний канал Euronews з російським і українським перекладом.

Сподіваємося, що приклад National Geographic наслідуватимуть інші популярні канали, такі як, Discovery, Animal Planet, Travel Channel, Fox, Eurosport, які ми також зможемо дивитися українською мовою.

Джерело: Національна рада