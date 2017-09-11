Tesla обновлением прошивки увеличила дальность хода части электромобилей во Флориде, чтобы водителям было легче избежать встречи с «Ирмой»

Как известно, в прошлом году Tesla выпустила новые, более доступные варианты электромобилей Model X 60D и Model S 60/60D, которые вскоре были сняты с производства. Эти модели оснащались аккумуляторами на 75 кВт∙ч, но в данном случае их емкость была ограничена программным путем до 60 кВт∙ч. Ограничение можно было снять за отдельную плату. Так вот, на этой неделе Tesla выпустила обновление прошивки во Флориде, которым временно сняла это ограничение, тем самым включив полную емкость и увеличив пробег без подзарядки примерно на 65 км.

С ограничением запас хода автомобилей варьируется в пределах 200-230 миль (320-370 километров) на одной зарядке.

На это действие производитель пошел после обращения одного из владельцев таких автомобилей Tesla, живущий во Флориде, где была объявлена эвакуация из-за урагана «Ирма». Как сообщается, он обратился в компанию с просьбой снять ограничение, отметив, что дополнительный запас хода поможет ему добраться в безопасное место. Tesla просьбу выполнила и выпустила соответствующее обновление ПО для всех электромобилей на территории штата.

Конечно, в данном случае можно обойтись и без разблокировки, положившись на фирменные станции быстрой зарядки Supercharger, которые, как сообщается, работали в привычном режиме, но, как верно заметил ресурс Engadget, «это явно не то, чем стоит заниматься, убегая от смертоносного шторма».

Как сообщается, разблокировка эта – временная, после 16 сентября емкость аккумуляторов базовых моделей снова ограничат. Опять-таки программным путем посредством соответствующего обновления прошивки.

Из-за мощного урагана «Ирма» во Флориде была объявлена эвакуация более 6 миллионов человек. Данных о погибших во Флориде в результате урагана пока нет, а информацию о причиненном «Ирмой» ущербе должны обнародовать в ближайшее время.

Источник: The Verge