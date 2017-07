Tesla выбрала 10 лучших любительских видео в рамках конкурса Project Loveday и предложила всем желающим проголосовать за тройку лучших

В начале марта текущего года Илон Маск объявил конкурс Project Loveday на создание лучшего фанатского ролика продукции Tesla или SolarCity, причем пообещал лучший вариант сделать официальной рекламой. За пять месяцев компания Tesla успела получить сотни роликов, самостоятельно отобрала 10 претендентов на победу и предложила всем желающим проголосовать за тройку лучших.

Got 100s of great Project Loveday videos. Picked our top ten — will tweet 1 by 1. Top 3 most liked by 5pm PT Fri will run on Model 3 webcast

— Tesla (@TeslaMotors) 26 июля 2017 г.