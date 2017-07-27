Tesla выбрала 10 лучших любительских видео в рамках конкурса Project Loveday и предложила всем желающим проголосовать за тройку лучших

В начале марта текущего года Илон Маск объявил конкурс Project Loveday на создание лучшего фанатского ролика продукции Tesla или SolarCity, причем пообещал лучший вариант сделать официальной рекламой. За пять месяцев компания Tesla успела получить сотни роликов, самостоятельно отобрала 10 претендентов на победу и предложила всем желающим проголосовать за тройку лучших.

Got 100s of great Project Loveday videos. Picked our top ten — will tweet 1 by 1. Top 3 most liked by 5pm PT Fri will run on Model 3 webcast — Tesla (@TeslaMotors) 26 июля 2017 г.

Победителями станут три ролика, которые наберут в Twitter компании наибольшее количество «лайков» до конца завтрашнего дня. После этого Tesla официально объявит финалистов на мероприятии, посвященном Tesla Model 3.

Все десять роликов можно посмотреть с помощью данного плейлиста:

Отметим, что учитываются только «лайки» в официальном Twitter-аккаунте компании @TeslaMotors, голоса под роликами на Youtube не участвуют в голосовании.

Напомним, что идею конкурса Project Loveday предложила 10-летняя школьница из Мичигана. Она отметила, что Илону Маску не придется тратить деньги и время на съемку профессиональной рекламы, если он воспользуется работами фанатов компании, заинтересовав последних ценными подарками вроде года бесплатной зарядки на станциях Tesla.

Источник: Electrek