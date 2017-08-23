The Economist: эра автомобилей на ДВС подходит к концу

В декабре 1894 года во Франции состоялась первая в мире гонка моторизированных «безлошадинных» повозок. Данное мероприятие имело достаточно скромные масштабы и было направлено на то, чтобы протестировать имеющиеся автомобили на выносливость и отобрать участников для участия в настоящем заезде. Всего в «нулевом» соревновании решили попытать своего счастья 102 претендента на паровых, бензиновых, электрических, гидравлических и прочих машинах.

Вместе с тем, пробные гонки не отличились особым успехом. Хотя путь от Парижа до Руана составлял всего 120 километров, это расстояние далось очень нелегко многим участникам. Хуже того, ни один из автомобилей с электромотором не доехал даже до старта, в частности потому, что им требовалась замена батарей каждые 30 км. Только 21 претендент прошел квалификацию для заезда, и все они были оснащены двигателями внутреннего сгорания. Так началась эра ДВС, продолжавшаяся весь XX век и значительно изменившая мир.

Начало конца

Но сегодня, по мнению The Economist, эра ДВС подошла к концу. Быстрый прогресс в технологии аккумуляторов знаменует начало эры электротранспорта. По сравнению с электрокарами 1894 года, сегодняшние электромобили на литий-ионных батареях куда более выносливые. Так, пробег Chevrolet Bolt на одном заряде составляет 383 км, а владелец Tesla недавно проехал на Model S более 1000 км без подзарядки.

Эксперты банка UBS предполагают, что общая цена владения электромобилем сравняется с бензиновым уже в следующем году, а к 2025 году электромобили составят 14% от общего числа продаж автомобилей — это на 13% больше, чем сейчас. Впрочем, это не более чем очередные предварительные прогнозы, которые ныне пересматриваются их чуть ли ежедневно, — причина этому кроется, опять же, в развитии технологий аккумуляторов. Так, в 2010 году стоимость киловатт-часа составляла $1000, сегодня она составляет «всего» $130-200, и это явно не предел.

По мнению экспертов The Economist, электрификация уже подорвала основы некогда могучей индустрии ДВС. По сравнению с бензиновыми и дизельными автомобилями электрические гораздо проще в изготовлении и состоят из меньшего числа комплектующих; они похожи на своего рода компьютеры на колесах. Это значит, что для их производства требуется меньше людей и меньше поставщиков — заводы, которые производят электрокары, в экономическом плане находятся в более выгодном положении, чем их консервативные конкуренты. Хотя дорогие бренды, возможно, смогут устоять за счет своего стиля, бюджетные ДВС-модели имеют все шансы не выдержать конкуренции с электромобилями в цене.

Однако и это еще не все. Развитие более простых в обслуживании электромобилей наряду с развитием технологий самоуправления может привести к тому, что людям вообще не придется покупать автомобили. Транспорт превратится в услугу по требованию, что, по некоторым данным, сократит масштабы автомобильной индустрии на 90%, а рынок конкретно ДВС-авто и вовсе уйдет в историю. Интересно, что благодаря этому многие города можно будет освободить от многочисленных парковочных мест: по предварительным расчетам, в среднестатистическом городе должно освободиться до 24% территории.

Наконец, автомобили на электрической тяге предлагают огромные преимущества в плане экологии. Зарядка аккумуляторов от общей энергосети эффективнее, чем сжигание топлива в отдельных двигателях. Существующие электромобили снижают эмиссию углекислого газа на 54% по сравнению с ДВС, и эта цифра вырастет, когда они станут эффективнее. В результате, во многих городах снизится загрязнение воздуха, которое, согласно ВОЗ, является одним из наиболее негативных факторов риска для здоровья человека, от которого в год погибает 3,7 млн человек на Земле.

«Двигатель внутреннего сгорания — по-прежнему неоспоримый лидер в сфере судоходства и авиации. Но на земле электрокары уже в скором времени станут более предпочтительными», — заключают в The Economist.

Источники: The Economist, hightech.fm