The Occupation — необычная игра о террористах, политической нестабильности и правах человека

Разработчики White Paper Games анонсировали The Occupation — необычный интригующий проект с упором на сюжетную составляющую.

Сообщается, что играть предстоит за журналиста-доносчика, а действия игры развернутся в 80-х годах прошлого века на территории северо-западной Англии.

О только-только анонсированной игрушке на данный момент известно немногое, но западные игрожуры уже успели окрестить ее «британской версией BioShock Infinite, только без сражений и летающих городов».

Официальное описание игры, опубликованное на ее сайте, гласит:

«В результате террористического акта погибло 23 человека. В ответ на это, с целью пресечь разгул терроризма в стране, правительство подготовило The Union Act — неоднозначный антитеррористический закон, который ставит под угрозу гражданские свободы британского населения».

«Сегодня 24 октября 1987 года, и в течение следующих 4 часов будет принято окончательное решение по судьбе данного акта и о будущем страны в целом. События разворачиваются буквально на ваших глазах и вам нужно действовать в зависимости от обстоятельств».

«Стоит ли пожертвовать гражданскими свободами во имя спокойствия в стране? Вы — журналист, и вы решаете, куда повернет ход истории».

Источник: PC Gamer